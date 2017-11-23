Haliç'teki kat sınırı kararı mahkemeye taşındı

EYÜP Silahtarağa’daki 10 bin metrekarelik alanda kat sınırının 4’ten 10’a çıkarıldığını geçen hafta gündeme taşımıştık. İBB” Meclisi’nden CHP ve MHP’nin itirazlarına rağmen geçen yeni plana göre; içinde bir pazar yeri ve iki marketin de bulunduğu arazide 10 kat inşaat yapımının önü açılıyordu.
‘YENİ BİR 16/9 OLUR’
Bu plan tadilatına karşı çıkan İBB İmar Komisyonu’nun CHP’li üyesi Sedat Özkan, “Haliç’in kenarında 10 kata izin verilmesi siluete darbe vurur, Haliç’in 16/9’u olur” diyerek karara tepki göstermişti. Ardından şehir plancıları ve mimarlardan da bu plan tadilatına tepki yağmıştı. Bu tepkiler üzerine ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yapmış ve “Haliç’te 5 kattan fazla yapıya izin verilmeyecek” demişti. Ancak bu açıklamayla tatmin olmayan ve kararın ortada durduğu sürece Haliç’in silueti için tehlike yarattığını düşünen CHP grubu kararı yargıya taşıdı. İstanbul 10. İdare Mahkemesi’ne verilen dilekçede yürütmenin durdurulması ve plan tadilatının iptali istendi. Dava dilekçesinde; imar planının kat artışıyla birlikte yoğunluk artışı da getireceğine, hukuka ve kamu menfaatine aykırı nitelikte olduğuna dikkat çekildi. Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:
‘BÜTÜNLÜĞÜ BOZAR’
“Bu plan tadilatıyla tıpkı 16/9 kulelerinde olduğu gibi Haliç kıyısında yer almasından dolayı siluette bozulma meydana gelecektir. 4 kat olan yapılaşmanın 10 kata çıkarılması, sadece rant amacı güden, manzarayı kapatan ve eşitsizlik yaratan, ayrıca Haliç siluetini bozan niteliktedir. Dava konusu plan parsel bazlıdır ve Danıştay kararlarında parsel bazlı plan değişikliklerinin plan bütünlüğünü bozduğu kabul edilmektedir. Üstelik planlama çevresiyle birlikte değerlendirildiğinde emsal ve yoğunluk artırıcı olduğu görülecektir...”
Haliç’in hemen kıyısındaki 10 bin metrekarelik arazide bir pazar yeri ve iki market bulunuyor.
MHP’Lİ ÜYELER: SİLUETİ BOZAR, BU YÜZDEN RET VERDİK
Haliç’teki plan tadilatına CHP’yle birlikte ret oyu veren İBB Meclisi’nin iki MHP’li üyesinden Muharrem Yaman, “Parsel bazındaki imar değişikliklerine karşıyız, çünkü imar planının bütününü bozuyor. Haliç’teki kararda da siluetin bozulacağına ve imar artışı geleceğine dair kaygılarımız olduğu için red oyu kullandık” dedi. MHP’li diğer İBB Meclis üyesi Hüseyin Kırcaali de ret oyu verme nedenini şöyle anlattı: “İstanbul’da betonlaşma zaten aldı başını gitti. İmar büyümesine ve siluetin bozulmasına kesinlikle karşıyız.”
Özel haberimizle gündeme getirdiğimiz Haliç’teki imar artışı geçen haftanın en çok tartışılan konularından biri oldu
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