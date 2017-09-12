Halil Sezai'nin babası son yolculuğuna uğurlandı

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İHA'nın haberine göre, Çanakkale'de konsere çıkacağı esnada KOAH hastası olan babasının ölüm haberini alan Halil Sezai Paracıkoğlu, bugün cenaze törenine katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Güçlükle ayakta duran sanatçı, babasını son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı.