Halil Umut Meler, YETER!

32 yaşındaki hakem Kasımpaşa'yı çatır çatır doğruyor! TFF Merkez Hakem Kurulu da inadına her maçta aynı atamayı yapıyor!
Milyon Euro’luk yatırımlar... Devasa stadyumlar... Sahada 90 dakika canını dişine takan futbolcular... Stres altında görevini yapmaya çalışan teknik adamlar... Bireysel işlerini bir kenara bırakıp tüm mesaisini futbol kulüplerine harcayan yöneticiler... Kar, kış demeden yağmur çamur dinlemeden takımının peşinden koşan taraftarlar... Diğer tarafta da Türk futbolunun kanayan yarası hakemler... Canı yanmayan yok! Zirveye oynayan da düşme tehlikesi yaşayan da şikayet ediyor hemen hemen her hafta hakemler konuşuluyor. Yapılan skandallar “Bu kadarına da pes” dedirtiyor. “Altta kalanın canın çıksın” sisteminde; şampiyonluk mücadelesi veren ekiplere yapılan hatalar günlerce konuşulurken; diğer kulüplerin ‘isyanını’ duyan olmuyor, değirmen bir şekilde dönüyor!
KASIMPAŞA ENGELLENİYOR
Süper Lig’in yaş ortalamasına bakıldığında en genç ekibi olan Kasımpaşa, oynadığı pozitif futbolla ‘hep saha içinde kalmaya’ çalışsa da saha dışı etkenlerle bir şekilde engelleniyor. Hakemler tarafından en çok mağdur edilen taraf olan Lacivert-Beyazlılar’a karşı yapılan hatalara yenileri ekleniyor. Paşa, son olarak geçen hafta Kayserispor’la oynadığı karşılaşmada hakem Halil Umut Meler tarafından adeta doğrandı. Süper Lig seviyesine çıkalı sadece 3 sezon olmasına rağmen Lacivert-Beyazlılar’a karşı toplam 6 maçta düdük çalan 32 yaşındaki hakem, yine skandal kararlara imza attı.
HEP SINIFTA KALIYOR
“Genç hakemler statüsünde” gösterilen Halil Umut Meler, kısa kariyerinde birçok kulüp tarafından tepki toplayan bir hakem haline gelirken; özellikle İstanbul ekibine karşı yaptığı hatalar, akıllarda soru işareti yaratıyor. Meler, hemen hemen her maçta talimat almışcasına Kasımpaşa’yı yaksa da Merkez Hakem Kurulu, ne hikmetse tekrar tekrar genç hakemi Lacivert-Beyazlı- lar’ın maçlarına atıyor! İlk olarak 2015-2016 sezonunda ilk kez bir Kasımpaşa maçında düdük çalan Meler’in yaptığı hataları şu şekilde:
24 EKİM 2015 | DEL VALLE YAKA PAÇA DÜŞÜRÜLDÜ, GÖRMEDİ!
Kasımpaşa’nın skandal hakem hataları sonrası Avrupa katılım hakkını son anda kaçırdığı ve ligi 7. sırada tamamaladığı 2015-2016’nın 9. haftasında Bursaspor’la Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan mücadelede düdük çalışmıştı Meler... Lacivert-Beyazlılar’ın sahadan 1-0 mağlup ayrıldığı karşılaşmada durum 0-0’ken Bursasporlu futbolcu Advincula’nın Paşalı Del Valle’ye ceza alanı içerisinde yaptığı net faulü es geçmiş, penaltıyı vermemişti. Bursa, 80’de Tomas Necid’in attığı golle maçı 1-0 kazanmıştı.
16 OCAK 2016 | KALE ARKASI HAKEMİYKEN PENALTI UYDURDU!
Paşa’nın 2015-16’da Gaziantepspor’u konuk ettiği mücadelede kale arkası hakemi olarak görev yapan Halil Umut Meler, yine de sonuca tesir etmeyi başarmıştı! Paşa. 20’de 1-0 öne geçerken, 40’te skandal bir penaltı sonrası durum 1-1 olmuştu. Titi’nin Gaziantepli futbolcu Chibuike’ye ceza alanı dışında yaptığı faulü penaltı olarak yorumlayan Halil Umut Meler, bu yönde bir karar verdirtmişti.
22 OCAK 2017 | TOP ÇİZGİYİ GEÇTİ AMA GOL VERMEDİ
2016-17’de Lacivert-Beyazlılar’ın baskılı ve üstün oynadığı maçta Bordo-Mavililer’e 1-0 mağ- lup olurken, hakem Halil Umut Meler yine başroldeydi. 33’te ‘durum 0-0’ken’ Koita’nın kaleye gönderdiği topta kaleci Onur, son anda dokunmuştu. Falso alan top tekrar içeri girerken; hakem Meler, buz gibi golü vermemişti. Yine aynı mücadelede kalesini boş bırakıp ceza alanı dışında Koita’ya kontrolsüz giren Onur Kıvrak’ın bu kontrolsüz engellemesini sarı kart olarak yorumlayan 32 yaşındaki hakem net kırmızıyı atlamıştı.
24 ŞUBAT 2018 | KAYSERİ'DE ÇATIR ÇATIR DOĞRADI!
Son olarak bu sezon Kadir Has Stadı’nda oynanan maçta sahneye çıktı Halil Umut Meler... 13’te haksız yere sarı kart gösterdiği Veysel Sarı’ya 66’da ikinci sarı- dan kırmızı verip Paşa’yı 10 kişi bırakan 32 yaşındaki hakem, 78’de çaldığı düdükler bardağı taşırdı. Eksik olmasına rağmen Kayseri’yle başa baş mücadele gösteren Paşa’yı adeta katleden Meler, 78’de komik bir penaltı verdi. 60 metre top sürdükten sonra enerjisi biten rakip futbolcu Mendes’in ceza alanı içinde kendisini yere bırakmasını penaltı olarak değerlendiren Meler, aynı zamanda sarı kart gösterdiği Kasımpaşalı Pavelka’nın da cezalı duruma düşmesine neden oldu.
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