Gazete Habertürk'ün haberine göre Kayserispor- Kasımpaşa maçında kötü bir yönetim gösteren hakem Halil Umut Meler’in, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından uyarıldığı öğrenildi.

Özellikle Kasımpaşa aleyhine verdiği inanılmaz penaltı kararı nedeniyle tepki toplayan Meler’in, karşılaşmanın gözlemcisi Sürhat Müniroğlu’ndan da kırık not aldığı bildirildi. Meler’in Süper Lig’de bir süre maç yönetemeyeceği kaydedildi.