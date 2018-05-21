Halilhodzic'den Japonya Futbol Federasyonuna dava

Halilhodzic'in avukatı Lionel Vincent, yaptığı açıklamada, Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima'nın Bosna Hersekli teknik adamdan özür dilemesi için dava açacaklarını bildirdi.

Açıklamada, davada özrün yanı sıra 1 Japon yeni tazminat talebi olacağı da kaydedildi.

Nisan ayında Japonya'daki görevine son verilen 65 yaşındaki Halilhodzic'in kırgın olduğunu aktaran avukat Vincent, "Bu davayı onurumuz için açıyoruz. Onurun ise fiyatı yoktur." ifadesini kullandı.

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na iki ay kala Halilhodzic'in Japonya Milli Takımı'ndaki görevine son verilmesinden sonra teknik direktörlüğe Japon Akira Nishino getirilmişti.

Japonya, Dünya Kupası'nda Polonya, Kolombiya ve Senegal ile H Grubu'nda yer alıyor.

2015'te Japonya'nın başına geçen Halilhodzic, Türkiye'de Trabzonspor'da da görev yapmıştı.