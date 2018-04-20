Arslan, AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc'u kabul etti. Heyetler arası Halkalı Tren İstasyonu'nda başlayan görüşme, Çerkezköy'e kadar Halkalı-Çerkezköy Treni'ninde devam etti. Çerkezköy Tren İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Bakan Arslan ve Bulc, dönüş yolculuğunda basın toplantısı düzenledi.
Arslan, AB hibe programıyla gerçekleştirilecek Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy-Kapıkule Kesimi İnşası'na ilişkin, "Bu projenin müşavirliği ile ilgili ihale süreçleri başladı. Yakın zamanda yapım ihalesiyle ilgili süreçleri başlatmış olacağız. Bu diyalogların sonunda geldiğimiz en önemli noktalardan biri" diye konuştu.
Asya ile Avrupa arasındaki yük hareketliliğinde, taşımacılıkta Türkiye'nin önemli bir köprü olduğunu kaydeden Arslan, demir ipek yolunu canlandırmak adına Marmaray'ı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı devreye soktuklarını anlattı. Arslan, "Bu proje ile birlikte AB'yi, AB ülkelerini Türkiye'ye taşımacılık anlamında komşu yapmış olacağız. Bununla yetinmeyip bu yük taşımacılığını Asya'ya kadar götürebileceğimiz gibi denizaşırı ülkelere gönderebilir hale geleceğiz. Bu bence çok önemliydi" ifadelerini kullandı.
"İŞ BİRLİKLERİMİZ TÜRKİYE İLE AB İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRECEK"
Arslan, Türkiye'nin havacılık sektöründe yaşadığı gelişmelerden bahsederek, 29 Ekim'de Istanbul'da Yeni Havalimanı'nın açılacağını, bu projenin tüm dünya havacılık sektörüne hizmet vereceğini söyledi.
Tarafların ulaştırma ve havacılık alanındaki iş birliklerine değinen Arslan, gerek demir yolları, gerek havayolu konusunda Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacaklarını vurguladı. Arslan, ulaştırma alanında iki tarafın aldığı mesafenin diğer alanlara da örnek olacağını kaydederek, hızlı taşımacılık yapılması için güzel mesafeler aldıklarını, ekiplerin çalıştığını anlattı.
Kara yolu güvenliği konusunda AB ile çok güzel bir iş birlikleri olduğunu dile getiren Arslan, bundan sonra sistemin akıllı hale gelmesi konusunda da iş birliği kararı aldıklarını, bu konunun da konuşulduğunu bildirdi. Arslan, ulaştırma anlamında yüksek düzeyli bir çalışma ortamı oluşturduklarını belirterek, bu diyaloğu devam ettirme kararı aldıklarının altını çizdi. Bu iş birliğinin insanlığın faydasına olduğunu dile getiren Arslan, taşımacılığı kolaylaştırmak, ulaşımı pratik hale getirmek, ticarete, insanlığa hizmet etmek adına güzel görüşmeler yaptıklarını anlattı.
"ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELERİMİZ MEYVELERİNİ VERİYOR"
AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc, son bir yılda Arslan ile yaptıkları üçüncü toplantı olduğunu belirterek, ulaştırma alanında başlattıkları üst düzey görüşmelerin önemine dikkati çekti. Bu bağlamda ortak projeleri üst düzey diyalog vasıtasıyla hayata geçirdiklerini dile getiren Bulc, görüşmede hali hazırda süreci devam eden ortak projeleri ele aldıklarını aktardı.
Bulc, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ulaştırma alanındaki konuları da görüştüklerini kaydederek, bu alanlarda önemli ilerleme kaydettiklerini anlattı. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı projesine ilişkin Bulc, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yapmış olduğumuz bu demiryolu projesi bütün denizleri birbirine bağlayan bir proje. Kuzey Denizi'ni, Baltık Denizi'ni, Akdeniz'i ve Karadeniz'i birbirine bağlıyor. Dolayısıyla da Türkiye'nin bu anlamda, ulaştırma alanında doğu ile batı arasındaki tarihten gelen kavşak olma özelliğini günümüzde devam ettirmesine katkı yapan bir proje. Bu projeyi yaparken sadece bağlantı sağlamayı değil karbon emisyonlarının azaltılması ve demiryollarının elektrikli hale gelmesini amaçlıyoruz."
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