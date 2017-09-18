Halkbank Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenecek organizasyonda, geçen sezon Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Halkbank ile Kupa Voleyi kazanan Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki, Halkbank-Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

HALKBANK-FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Voleybolda Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası, 19 Eylül Salı günü Ankara'da sahibini bulacak. TVF Başkent Salonunda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT 3 Spor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

İlki 2008-2009 sezonunda düzenlenen kupada, Halkbankın 3 (2012-2013, 2013-2014, 2014-2015), Fenerbahçenin ise 2 (2010-2011, 2011-2012) şampiyonluğu bulunuyor. Organizasyonda, 2008-2009 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 2009-2010 sezonunda ise Ziraat Bankası kupanın sahibi olmuştu.