Hamileler hangi müzikleri dinlemeli?

Çocuk Gelişim Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt, bebeklerinin rahatlamasını isteyen anne adaylarına sakin müzikler dinlemelerini tavsiye ederken, rock ve metal gibi sert müziklerin anne karnındaki bebeğin kalp ritmini bozduğunu söyledi.
ANNE KARNINDAKİ BEBEĞİN DUYDUĞU MÜZİKLER BEBEĞİN GELİŞİMİNİ ETKİLİYOR
Çocuk yetiştirmenin gereği bilimsel temelleri anlatmak ve sağlıklı nesillerin gelişimine katkıda bulunabilmek üzere hayata geçirilen projenin seminerleri Adana'da, Seyhan Belediyesi'ne ait Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Seminerde, Bebek Hemşiresi Esra Ertuğrul, Çocuk Gelişim Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt ve Beslenme Uzmanı Yeşim Özden Gün'ün de yer aldığı uzman ekip; 0-36 ay dönemindeki bebeklere ait pek çok konuya değindi. Kendi de bir anne olan Tiyatro Sanatçısı Seren Fosforoğlu ise seminerin sunuculuğunu yaptı. Bu projeye çok inanan sanatçı, diğer seminerlerde de yine annelerle ve anne adaylarıyla beraber olacak.
Çocuk Gelişim Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt, henüz anne karnındaki bebeğin duyduğu müzik ve diğer seslerin, gelişim üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anne karnındaki bebeğin 24. haftadan itibaren kulağının geliştiğine değinen Bozkurt, anne ve baba seslerinin de ilerleyen haftalarda bebek tarafından tanınmaya başlandığını ifade etti.
Hamilelik dönemlerinde anne adaylarının bebeklerine müzik dinleterek onları rahatlatabileceğini aktaran Bozkurt, doğru müzik tercihinin ise önemli olduğunu dile getirdi. Türk sanat müziği, klasik müzik gibi sakin müziklerin bebeği rahatlatabileceğini söyleyen Bozkurt, türü ne olursa olsun en önemli unsurun, annenin de müziği dinlerken yaşadığı mutluluk olduğuna dikkat çekti.
DOĞA SESLERİ BEBEĞİ RAHATLATIR
Yoga müzikleri ile doğa seslerinin de bebeği rahatlatacak, uygun bir tercih olduğunu aktaran Özge Selçuk Bozkurt, sert müzikleri ise anne karnındaki bebeğin sağlığı için onaylamadığını kaydetti. Rock ve metal türü yüksek ritimli ve sert müzikler için Bozkurt, şöyle devam etti: "Bunlar dinletildiği takdirde ani sesler olduğu için birden gelen farklı frekanslar bebeğin kalp ritminde değişikliğe neden olabilir. Birden yaşanan irkilmeler bebek için iyi olmayabilir. Bebek de buna zaten hareketleriyle tepki gösterecektir. Bu tip müzikleri bebek doğduktan sonra dinletmek ve zevkine, keyfine göre devam etmek daha doğrudur."
Çocuk Gelişim Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt, bebeğin doğduktan sonra ise anne karnında duyduğu sese yakın olduğu için davlumbaz, saç kurutma makinesi, çamaşır makinesi gibi seslerle rahatlayabildiğini sözlerine ekledi.
2017 sonuna kadar 9 ilde, 14 farklı lokasyonda 14 bin anne ve anne adayı ile buluşmanın hedeflendiği Anneler ile Geleceğe kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile uzmanlar 22 Kasım Çarşamba günü İstanbul Silivri Belediyesi'nde, 28 Kasım Salı günü Büyükçekmece Belediyesi'nde, 29 Kasım Çarşamba günü ise Ataşehir Belediyesi'nde olacak.
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