Hande Ataizi 2012'de Amerikalı Benjamin Harvey ile evlenmiş, 2014'te anne olmuştu.



''AYNI ADAMLA DVD İZLEMEK SIKICI''



Posta’nın haberine göre, Hande Ataizi evliliğe dair, ''Tek eşlilik, her gece aynı adamla DVD izlemek, belirli aktivitelerde bulunmak zamanla sıkıcı bir rutin getiriyor. İyi ki zamanında renkli yaşamışım, bazı şeyleri yapmışım. Bu sayede şimdi oturaklı, huzurluyum. İçimde yapmak istediğim hiçbir şey yok.” şeklinde konuştu.



Cem Davran, Altın Kelebek Ödül Töreni'ni sunarken partneri Ayça Ayşin Turan'ın 'Ruhsar' dizisinin şarkısını mırıldanması üzerine ''Aklıma tuvalet camı geldi nedense'' diye espri yapmıştı. Bu sözler Hande Ataizi'ni çok kızdırmıştı.

Benjamin Harvey

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