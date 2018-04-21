Oyuncu çift Hande Doğandemir ile Mert Fırat'ın bir yıllık ilişkisinde iki ay önce kriz çıkmıştı. Mert Fırat'ın 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde başrol arkadaşı Gökçe Bahadır ile yakınlaştığı iddiası ünlü çiftin arasını bozmuştu.

Posta'dan Eylem İpek Şafak'ın haberine göre, sevgililer, 20 gün önce aşklarına kaldıkları yerden devam etme kararı aldı. Hande Doğandemir'in dizinin Göktürk'deki setini sık sık ziyaret ettiği öğrenildi.