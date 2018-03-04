BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün Güneş, Neptün ile birleşecek. Enerjimiz düşük olabilir, sağlığımıza, bağışıklık sistemimize gereken özeni göstermeli, kararsızlıklardan, dağınık adımlardan, net olmayan durumlardan kaçınmalıyız. Ayrıca başkalarına yardım etmek önem kazanabilir. Sevdiklerimizle konuşmalarımızı ve paylaşımlarımızı hızlandırabiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün yapacağınız işlere dair destekler göreceksiniz. Diğer insanlara yardım etme konusunda aşırılığa kaçmamaya çalışın. İç dünyanızla bağlantınız iyi.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecek planlarınızı yapmak için güzel bir gün ama birçok noktada kafanız karışık olabilir. Bugün insanlar sizi değil, siz onları yönlendirmelisiniz.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli iş konularında dağınık ve biraz da enerjiniz düşük hareket edebilirsiniz. Kararsızlıklardan uzak durun ve insanlara yardım ederken abartmayın.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahat, ticaret alanlarında enerjiniz düşük olabilir. Önemli projeler, konuşmalar ve anlaşmalarınız için fikir işbirliklerine gidebilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eşinizin veya sevgilinizin para hayatında bazı sorunlar ve dağılmalar oluşabilir. Bu pazar parasal konularda önemli çözümler karşınıza gelebilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızda hem sizin hem partnerinizin enerjisi düşük olabilir. İlişkinizdeki açmazları konuşmak için harekete geçebilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük işleriniz için enerjiniz istediğiniz gibi olmayabilir. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmalısınız yoksa hastalıklara yakalanma ihtimaliniz oluşabilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Oldukça fedakâr ve bir yandan da anlayışlı olacaksınız. Kafanız biraz karışık olsa bile, hoşlandığınız insana bu süreçte çok anlam yüklemeyin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev ve aile hayatınızda enerjiniz düşük olacak. Tembellik yapmak önem kazanırken, bazı konularda gerçekleri görmekte zorlanabilirsiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevrenizdeki insanlara karşı enerjinizi istediğiniz gibi ortaya koymakta zorlanabilirsiniz. Etrafınızdakiler her konuda size dayanmak isteyebilirler.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi alanda gözünüzü dört açarak ilerleyin. Sosyal ortamlarda keyfiniz yerinde olacak, arkadaşlarınızdan güzel haberler alabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişisel girişimlerinizde kafanız karışık ve bulanık olabilir. Enerjinizi bugün iyi hissetmeyebilirsiniz. Etrafınızdaki insanları yanıltmamaya özen gösterin.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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