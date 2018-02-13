AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BU akşam saat 18.11’e kadar Ay, Oğlak burcunda dolaşıyor. İşimizle ve kariyerimizle ilgili sorumluluklarımızda olaylara duygusal değil de mantıklı yaklaşabiliriz. Soğuk tavırlar nedeniyle iletişimimizde sıkıntılar oluşabilir. Akşam saatlerinden sonra daha rahat etkiler altına girebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün iş alanlarınızda ve toplum içinde kendinizi güvene almak isteğiyle dolu olacaksınız. Kuracağınız iş ilişkileri size doğru yolu gösterebilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Az tanıdığınız çevrelerde güzel ve etkili ilişkilerle ilerleyebilirsiniz. İletişime dayalı işlerde sosyal çevrenize karşı değişim isteğiniz sizi zorlayabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Girişeceğiniz olaylardan güzel kazançlar söz konusu olabilir. Cesaretiniz yüksek olacağından kimseyi takmayacak, yolunuzda ilerleyeceksiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ortaklı bir işiniz varsa ufak tefek sorunları görmezden gelebilirsiniz. Sevdiğiniz insanla duygularınızı paylaşmak ilişkinizi tazeleyebilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş tutkunuz bu aralar artabilir. Değişimlere vereceğiniz tepkiler önemli olurken hayatı her zamankinden farklı gözlerle görebilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün aşk hayatınızda duygularınızı içinizden geldiği gibi gösterebilirsiniz. Güvensizliklerinizi aştığınızda daha kolay ve etkili şekilde ilerleyeceksiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Büyüklerinize sevginizi göstermekten korkmayın. Yapılması gereken işlerinizi toparladıkça kendinizi daha şanslı ve iyi hissedeceksiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişimsel konularda yakın çevrenize karşı duygularınız güçlü çalışacak. Doğru ifadelerle yol alacaksınız. Şansınızı iyi değerlendirmelisiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailenize karşı duygularınız hassas ve korumacı olabilir. Onlara anlayışla yaklaşacaksınız. Onlardan gelecek olan tavsiyeleri yabana atmayın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yakın çevre iletişiminiz yoğun olacak. Kafanıza göre davranabilirsiniz. Sadece kendinizi önemseyecek ve beklentilerinizi yerine getireceksiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün geri plandan takip ettiğiniz konular veya olaylar size büyük keyif verebilir. Olayları dışarıdan izlemek derdinde olabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarda sevgiyle ve anlayışla yolunuzda ilerleyeceksiniz. Ne kadar sevildiğinizi görmek sizi mutlu edebilir. İnsanlarla işbirliğini seviyorsunuz.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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