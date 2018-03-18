BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN, Mars’ın burç değiştirmesiyle enerjimizi daha kontrollü kullanacağımız bir döneme giriyoruz. İş hayatımızda mücadelelerimiz artabilir. Satürn’ün burcuna giren Mars, disiplinle atılması gereken adımları hayatımıza taşıyabilir. Kendi isteklerimizi daha fazla önemseyebiliriz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mars, oğlak burcuna geçiyor. Bu dönemde enerjinizi kariyer ve iş alanlarınıza kaydıracaksınız. Çalıştığınız insanlarla mücadeleleriniz artacak.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Seyahat veya eğitim alanlarınıza enerjinizi kaydırmaya başlayacaksınız. Seyahatler, yabancı ortaklı işler üzerine düşme gibi etkiler altında olacaksınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mars’ın burç değiştirmesiyle birlikte banka, ödeme, kredi, faiz, vergi, prim, sigorta ve ortaklaşa giderleriniz alanında enerjinizi harcayacaksınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu dönem vaktinizi ve enerjinizi karşı taraf için harcamayı tercih edeceksiniz. Kendi hayatınızı ilgilendirecek meseleler biraz geri planda kalacak.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün itibarıyla çalışma koşullarınız ve bu alanda mücadeleleriniz artacak. Sağlığınızla ilgili alanlarda da biraz daha fazla enerji harcayacaksınız.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Artık hareketlenmeye başlayacaksınız. Aşk hayatınızda, çocuklarınızın koşulları, bu alanda mücadeleleriniz ve uğraşılarınız artış gösterecek.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dün itibarıyla aile ilişkilerinizde, ev hayatınızda enerjinizi harcamaya başlıyorsunuz. Bu dönemde kendi yuvanızda sürtüşmelerden kaçının.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişime dayalı işlerinizde, yakın çevre, akraba, kardeşlerinize dayalı konularda önemli uğraşılar ve mücadeleler içine girebilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dün itibarıyla Mars sizin para evinizde hareket etmeye başladı. Paraya dayalı işlerinizde ve kazanımlarınızda mücadeleleriniz olabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birkaç aydır üzerinizde hissettiğiniz yorgunluk ve enerji kaybı, yerini daha sağlam ve konsantrasyonu yüksek bir enerjiye bırakmaya başlayacak.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kişisel alanlarınızda mücadeleleriniz artabilir. Enerjiniz düşük olacağından, kemiklerinize, romatizmaya, dişlerinize ve cildinize dikkat edin.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal alanda mücadeleleriniz artabilir. Grupsal işlerde isteğiniz yüksek olacak, çevrenizin lideri haline gelebilirsiniz ama kontrolcü hareketlere dikkat!
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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