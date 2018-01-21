AY BİZE NELER FISILDIYOR?
Bu pazar, Ay Balık burcunda olacak. Beslenmede unlu ve tatlı tüketme ihtiyacımız artabilir. Yapraklı sebzeler ekmek ve toplamak için harika bir gün. Evimizdeki saksı çiçeklerini sulamalı, çamaşırlarımızdaki inatçı lekelerden kurtulmak için harekete geçmeliyiz. Genel olarak duygusal olacağımız için partnerimizle vakit geçirebilir, ilişkilerimizde empati kurmaya çalışabiliriz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş hayatınızda sizi yoran isteksizliğinizi yenmeli, sağlığınıza gereken özeni göstermelisiniz. Yalnız vakit geçirmek isteyebilir, duygusal zorluklar çekebilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hızlı birkaç gün geçirebilirsiniz. Özellikle çevrenizden önemli davetler alabilirsiniz. Yapacaklarınız konusunda isteklisiniz. Bu sıralar hayata keyifle bakacaksınız.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizde veya seyahat ettiğiniz yerlerde hayattan alacağınız keyif, kafanızdaki planları harekete geçirebilir. Planlarınızı gerçekleştirmek için doğru zaman.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Değişik ortamlar, farklı düşünceler sizi harekete geçirecek, fikirlerinizle siz de etrafınızı etkileyeceksiniz. Her şeyi pür dikkat bir şekilde gözden geçireceksiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda ve ortaklı işlerinizde kendinizi iyi etkiler altında hissediyorsunuz. Bu konuda alacağınız kararları iyice gözden geçirmeniz yerinde olacak.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendi işlerinizin yanı sıra, sevdiğiniz veya hayatınızı paylaştığınız insanın işleri ve olayları gündeminizde olabilir. Sevdiklerinize yardım edebilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızda romantik ve keyifli etkileşimler altında olduğunuzu bilmelisiniz. Birkaç gün işiniz başınızdan aşkın olacak. Başkalarına da yardım edeceksiniz.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eviniz ve ailenizle ilgili konular hayatınızın merkezinde olacak. Bugün aşk hayatınızda romantik ve değişik bir gün geçirebilirsiniz. Fedakârlıklarınıza dikkat edin.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Olgun ve tecrübeli bir akrabanız size hayatınızla ilgili konularda önemli tavsiyelerde bulunabilir. Vaktinizi ev ortamınızda geçirebilirsiniz, misafirlere hazırlıklı olun.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizle yapacağınız organizasyonlardan ve aktivitelerden fazlasıyla keyif alabilirsiniz. İletişime dayalı işleri olanlar kolay dağılmaya yatkın olabilirler.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Önemli kararlar gündeme gelebilir. Hayatı farklı açılardan algılamaya yatkın olacaksınız. İş bağlantılarınız yüzünüzü güldürecek.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaşantınızdaki değişimlerin sizi istediğiniz noktalara götürmesini istiyorsunuz ama beklemeniz gerekecek. Arkadaşlarınızdan duyacaklarınız sizi harekete geçirebilir.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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