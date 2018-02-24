AY BİZE NELER FISILDIYOR?

BUGÜN Ay, İkizler burcunda olacak. Gün içinde duygusal değişkenlikler yaşayabiliriz. Ruhumuzun yeni insanlarla tanışmaya ve bağlantı kurmaya ihtiyacı olabilir. Kolektif zaman geçirmek, sosyal olmak ve eğlenceli ortamlarda bulunmak bize iyi gelecek. Kısa seyahatlerden yararlanalım.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, yakın çevrenizle iletişiminiz hızlanacak. Gün içinde sürpriz olaylarla karşılaşabilirsiniz. Enerjinizi yükseltmeli ve kendinizi biraz zorlamalısınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çalışıyorsanız kafanız iş ortamlarınızdaki bir görüşmede olabilir. Bugün, dinlenmek ve kendinize alternatif işler üretmek için uygun bir gün olacak.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yerinizde duramayacaksınız. Sizi heyecanlandıracak şeyler duyabilirsiniz. Sosyal çevrenizin de işin içinde olacağı planlara yönelmenizde yarar var.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İçsel huzurunuz için meditasyona yönelmek, yazı yazmak, kitap okumak, fotoğraflara bakmak hoşunuza gidebilir. Sakin bir gün geçireceksiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarınız devrede olabilir. Aktiviteler, organizasyonlar ve kalabalık ortamlar enerjinize daha uygun olacak. Gezileri devreye sokabilirsiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kalabalık ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda duygularınız karmaşık olabilir. Ev hayatınızdaki karmaşalara daha sakin tepkiler verin.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş alanlarınızda güzel ve esnek etkilere sahipsiniz. Duygularınıza göre karar vermeyin. Mantığınız bugün sizi birçok konuda daha doğru yönlendirecek.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda tutkular devreye girerse farklı tepkiler ortaya çıkabilir. Yapılması gereken işlerinizde hayata esnek ve rahat yaklaşacaksınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İkili ilişkilerinizde karşı tarafın düşünceleri sizin için önemli olabilir. Yaratıcılık isteyen işlerinizde beklenmedik konuşmalara açık olun.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Olaylara çok duygusal yaklaşmayın zira bu aralar yakın çevrenizden fazlasıyla etkileniyorsunuz. Aile hayatınızda girişken ve esnek olacaksınız

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli kararlarınızda aşk hayatınız belirleyici bir rol üstlenebilir. Yakın çevrenizle beraber hayal ettiğiniz güzel bir etkinlik sizi çok mutlu edebilir.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İç sesiniz sizi önemli olaylarda doğru şekilde uyaracak. Aile hayatınızda keyfinizi artırmanın yollarını bulacaksınız. Eviniz için alışveriş yapacaksınız.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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