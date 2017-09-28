Hande Yener: 35 bin TL'lik çizme görgüsüzlük

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Yatırımlarımı daha çok gayrimenkul üzerinden değerlendiriyorum. Yani işin özeti 35 bin lira çizmeye vereceğim parayla klip çekerim. Kendi adıma söylüyorum, 100 bin lira hiç bi kıyafete vermem. Çünkü bir kere kullanıyorum, o yüzden de o kadar aşırı pahalı kıyafetler görgüsüzlük oluyor’