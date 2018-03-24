Seçtiğiniz ruj ne kadar moda, ne kadar güzel olursa olsun cildinizle uyum sağlamıyorsa istediğiniz görünümü vermeyecektir. Bu nedenle doğru ruj seçimi için öncelikle cilt tonunuza dikkat etmelisiniz. Peki cilt rengine göre ruj seçiminde nelere dikkat etmek gerekiyor?

CİLT RENGİNE GÖRE RUJ NASIL SEÇİLİR?

Öncelikle doğru ruj seçmeden önce cildin rengini, dudakların yapısını, ve dolgunluğunu iyice tanımak gerekiyor.

Örneğin herkesin cilt tonu farklı olduğu için sürülen ruj da farklı gözükebiliyor. Bu nedenle ruj satın almadan önce cilt tonunuzu iyice analiz etmelisiniz.

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CİLT ALT TONU NASIL ÖĞRENİLİR?

Cilt alt tonunuzu en iyi kol bileklerinizin iç kısmındaki damarlarınızın renginden öğrenebilirsiniz. Eğer bileklerinizdeki damarlarınız mavi görünüyorsa soğuk, yeşil görünüyorsa sıcak alt tonuna sahipsiniz. Diğer yandan hem mavi hem de yeşil damarlarınız var ise de nötr cilt alt tonunuz var demektir.

CİLT ALT TONLARINA GÖRE RUJ RENGİ SEÇİMİ

Eğer soğuk cilt tonuna sahipseniz pembe, fuşya, gülkurusu, kırmızı, mürdüm, doğal tonlar ve mavi bazlı rujları tercih edebilirsiniz. Sıcak cilt tonuna sahipseniz, bej tonları, turuncu, mercan, karamel, kahverengi ve bronzdan tercihinizi kullanabilirsiniz. Nötr cilt tonuna sahipseniz çok şanslısınız. Çünkü hemen hemen her renk size çok yakışacaktır.

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