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Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) savunma harcamaları veri tabanını yayınladı. 172 ülkeden elde edilen verilere göre yapılan araştırma sonucunda geçen sene ordusuna hangi ülkenin ne kadar harcadığı da belli oldu. Haberturk.com olarak yıllık 1 milyar dolar üzerinde ordu harcaması yapan ülkeleri derledik