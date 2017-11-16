Hariri'nin ağabeyinden Suudi Arabistan'a 'özel teşekkür'!

Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Riyad ziyareti sırasında istifa etmesinin ardından başlayan krizde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Suudi Arabistan'da zorla alıkonulduğu iddia edilen Hariri dün Fransa'ya davet edilmişti. Hariri'nin bu daveti kabul ettiği ve 48 saat içerisinde Suudi Arabistan'ı terk ederek, Fransa'ya gideceği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hariri ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştükten sonra Hariri ile ailesini Fransa'ya davet ettiğini ancak bunun siyasi bir sürgün olmadığını söylemişti.

Fransa tarafından bu yılın nisan ayında Legion d'honneur nişanı verilen Hariri, 2011 ve 2014 arasında Fransa'da yaşamıştı.

Hariri'nin Fransa'nın ardından Lübnan'a döneceği iddia edildi.

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Hariri'nin Paris ziyaretiyle birlikte krizin aşılacağını umduklarını belirtti. Avn ayrıca, Lübnan'ın bölgesel çatışmaların dışında kalma politikasına bağlı kalacağını belirtti.

AĞABEYİNDEN HARİRİ'YE DESTEK

3 Kasım'dan bu yana Suudi Arabistan'da bulunan ve İran ile Hizbullah'ı suçlayarak görevinden istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri'ye destek 51 yaşındaki ağabeyi Baha Hariri'den geldi.

AP'ye açıklama yapan Baha Hariri, 'on yıllar boyunca verdiği destekten dolayı' Suudi Arabistan'a teşekkür ederken, "İran'ın Lübnan'daki vekili Hizbullah'ın talepleri ve eylemleri karşısında istifa eden kardeşim Saad'ın kararını destekliyorum. Yalnızca İran gibi habis bir dış aktör ve onun vekili Hizbullah, kontrol etmeye çalıştıkları Lübnan'ın dengesini bozabilir" dedi.

Suudi Arabistan'ın Saad Hariri'yi zorla alıkoyarak, Baha Hariri'yi başbakanlık koltuğuna oturtmak istediği iddia ediliyordu. İkilinin babaları Reifk Hariri de Lübnan'da başbakanlık yapmış, 2005'te suikasta kurban gitmişti.

Lübnan'da başbakan olmak için Sünni olma şartı bulunuyor.

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