Elazığlılar, tarihi Harput kentinin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) "Dünya Geçici Miras Listesi"ne dahil edilmesinin sevincini yaşıyor.
AA'nın haberine göre UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan karar sonrası, binlerce yıllık kültürel mirasıyla açık hava müzesi konumundaki Harput kentinin "Dünya Kültür Mirası" geçici listesine girmesi Elazığ'da adeta bayram sevinci yarattı.
Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Anadolu medeniyetinin en önemli kavşaklarından biri olan, 4 bin yıllık maziye sahip, tarih, kültür ve sanatın harmanlandığı Harput'un, insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmesi yolunda önemli bir adım atıldığını söyledi.
Yanılmaz, yapılacak çalışmalarla hak ettiği değere ulaşacak Harput'un, özellikle İslam medeniyetiyle tanışmasının ardından, ilim ve irfan merkezi olarak bu medeniyete de büyük katkı sağladığını kaydetti.
"HAK ETTİĞİ NOKTAYA TAŞINMASI GEREKİR"
Eğri minaresiyle dünyada tek olma özelliğine sahip Ulu Cami'nin yanı sıra Kurşunlu, Sarahatun, Alacalı ve Ağa camileri ile Meryem Ana Kilisesi'nin, Harput'un önemli eserleri arasında yer aldığına işaret eden Yanılmaz, şöyle konuştu:
"Harput kıymetli bir değerdir ve sahip olduğumuz bu değeri yaşatmak ve geleceğe taşımak zorundayız. 2014 yılından itibaren Harput'taki tarihi yapıların restorasyonuna yönelik çalışmaları sürdürüyoruz.
Harput'un insanlığın ortak mirası olarak tanınması, bilinmesi ve hak ettiği noktaya taşınması gerekir. Bunun ilk aşamasını geçtik. Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yerimizi aldık. Ana hedefimiz, asıl listede Harputumuzun yer almasıdır. Büyük bir heyecanla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
MUHTAR DEMİRPOLAT: "ESNAFIMIZI HEYECAN SARDI"
Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, Harput halkı olarak Başbakan Binali Yıldırım'ın Ak Parti mitingi sırasında açıkladığı müjdeyi sevinçle karşıladıklarını söyledi.
Harput'un 4 bin yıllık tarihi bir geçmişi olduğunu belirten Demirpolat, şunları aktardı:
"UNESCO listesine alınması; turistin gelmesi, Harput'un yeniden canlanması, Elazığ'ın kalkınması demektir. Başbakanımızın hayırlı müjdesinin ardından tüm esnafımızı heyecan sardı.
Başbakanımız olmak üzere tüm devlet yetkililerine teşekkür ederiz. Karara çok sevindik. Harput, turist akınına uğrayacak. Harput açık hava müzesidir. Harput, hak ettiği yere UNESCO ile gelecektir."
ESNAF DA MUTLU
Esnaf Zülfikar Bozu, tarihi eserler bakımından Harput'un çok güzel ve zengin bir yer olduğunu belirtti. İnsanların gelip Harput'u görmeleri gerektiğini dile getiren Bozu, "Devletimiz en ufak bir şeyde dahi bize sahip çıkıyor. Biz de devletimize sahip çıkarak bu tarihi eserlerimizi daha da güzelleştirebiliriz. Bize sevinç oldu ve bizi mutlu etti. Yapılan çalışmayla insanların ilgisi arttı. Yapılacak çalışmayla burası daha güzel olacak." şeklinde konuştu.
Esnaf Sabri Çelik de karara çok sevindiklerini ifade ederek, "Harput'un UNESCO listesine alınmasından dolayı çok mutlu olduk. İnşallah bundan sonra burası daha da ilerler, esnafımız da bundan faydalanır. Harputlu olarak böyle bir karar bekliyorduk ve hamdolsun Başbakanımız da alınmış olduğu müjdesini verdi." dedi.
Harput'ta yaşayan 78 yaşındaki Ali Rıza Karahanlı, "Tarihi bir yer olduğu için burası güzelleşecek ve gelişecek. Turistler gelecek, burası canlanacak." ifadelerini kullanırken, üniversite öğrencisi Fırat Borazat da Harput'un bunu hak ettiğini, bu kararın sadece Elazığ için değil, Türkiye açısından da önemli olduğunu vurguladı.
Makbule Aytekin ise kararın kendisini çok sevindirdiğini söyledi.
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