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ESNAF DA MUTLU

Esnaf Zülfikar Bozu, tarihi eserler bakımından Harput'un çok güzel ve zengin bir yer olduğunu belirtti. İnsanların gelip Harput'u görmeleri gerektiğini dile getiren Bozu, "Devletimiz en ufak bir şeyde dahi bize sahip çıkıyor. Biz de devletimize sahip çıkarak bu tarihi eserlerimizi daha da güzelleştirebiliriz. Bize sevinç oldu ve bizi mutlu etti. Yapılan çalışmayla insanların ilgisi arttı. Yapılacak çalışmayla burası daha güzel olacak." şeklinde konuştu.