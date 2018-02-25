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Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği Başkanı üretici Zafer Can, çağlayı vatandaşların kilo yerine tadımlık olarak gram ile satın aldıklarını kaydetti. Bir kaç yıl öncesine kadar 3 bin bugün ise 150 bin ağaca ulaştıklarını belirten Can, şöyle konuştu: