Hasan Ahmet Eskici: Yeni transferlerin takıma katkısı üst seviyede

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 10'a çıkaran Kayserispor'da yüzler gülüyor. Sezona deplasmanda 4-1'lik Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakadan sonra Göztepe'yi 1-0, Demir Grup Sivasspor ve Antalyaspor'u 2-0 yendi, Osmanlıspor ile 2-2 berabere kaldı.
Son 4 maçta yenilmeyen ve topladığı 10 puanla ligin üst sıralarında kendisine yer bulan Kayseri ekibinde, yönetim, teknik heyet ve taraftarlar mutlu.
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Ahmet Eskici yaptığı açıklamada, geride kalan 5 haftada futbolcuların sergilediği performanstan son derece mutlu olduklarını söyledi.
Sezon öncesi transferde ellerini çabuk tutukları için ilk kamptan itibaren takımın birlikte çalışma imkanı bulduğunu, alınan sonuçlarda da bunun etkili olduğunu belirten Eskici, "Lig biter bitmez yeni sezon çalışmalarına başladık ve ilgilendiğimiz oyuncuları hemen kadromuza dahil ettik. Erzurum'da yaptığımız ilk kampa oyuncu grubunun yüzde 90'ı katıldı ve uzun süre birlikte çalışma imkanı buldular. Aldığımız başarılı sonuçların temelinde bu var." dedi.
Eskici, 5 haftalık periyotta ortaya konulan futbola bakıldığında, yeni transferlerin takıma katkısının üst seviyede olduğunu vurguladı.
Kaliteli bir oyuncu grubuna sahip olduklarını dile getiren Eskici, takımda ilk 11'e girebilmek için oyuncuların müthiş bir rekabet içerisinde olduğunu ifade etti.
"KAYSERİ, ZOR BİR DEPLASMAN OLACAK"
Hasan Ahmet Eskici, başarılı sonuçlarla şehrin takımın arkasında kenetlendiğine, önceki yıllara oranla seyirci sayısında müthiş bir artış yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Taraftarlarımızın maçlara ilgisinden de son derece memnunuz. Taraftarların takımına sahip çıkacağını lig başlamadan kombinelere gösterilen ilgiden anlamıştık. Sonrasında da ligde sergilenen güzel futbol ve başarılı sonuçlar taraftar sayısını artırdı. Sahamızda 3 maç oynadık ve 18 bin taraftar ortalamasına ulaştık. Bu rakamın artacağına gönülden inanıyoruz. Eskiden Kayseri deplasmanı taraftar baskısı olmadığı için tam bir deplasman değildi ama bu sezon farklı. Bu sezon taraftarımızın desteği ile kendi evimizde çıktığımız 3 lig maçında da mağlup olmadık. Artık Kayseri, rakipler için takımıyla, taraftarıyla zor bir deplasman olacak. Haftalar geçtikçe bu kaliteli kadronun daha iyi sonuçlara imza atacağına gönülden inanıyorum."
- Hasan Ahmet Eskici
- kayserispor
- antalyaspor
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