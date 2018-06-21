Hastanede dehşet gününü böyle anlattılar

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesinde izlenen bir hasta, ilaca karşı gelişen aşırı reaksiyon nedeniyle kurtarılamadı ve 19 Haziran saat 01.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Hastanın hayatını kaybettiğini yakınlarına, gece üniteden sorumlu beyin cerrahisi asistanı E.D. (29) verdi. İHA'nın haberine göre, hastanın üç yakını vefat haberi üzerine zorla içeriye girdi, doktor ve hemşirelere küfür etti, müdahalelerde kullanılan bazı kesici ve delici aletleri etrafa saçtı. Olayda doktorlar darp edilirken, Dr. H.K. ölen hastaya elektroşok yapmaya zorlandı. Olayın ardından yazılı bir açıklama yapan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Başhekimliği, “Tıp fakültesinin bu yükselen başarı grafiğini mefhum şiddet olayları gölgeleyemez ve hiç kimse Ege Üniversitesi’ne ve mensuplarına zarar veremez. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların önlenmesi için yeni tedbirlere ihtiyaç olduğu görülmektedir” ifadelerine yer verdi.
“GEREKLİ TEDBİRLERİ EN ÜST DÜZEYDE ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizin en önde gelen sağlık kuruluşlarından biri olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 7/24 kesintisiz sağlık hizmeti sunmaktadır. Başta hekimlerimiz olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımız büyük bir özveri ve insanüstü çabayla ülkemizin dört bir yanından şifa bulmaya gelen hastalarımızı bir an önce sağlıklarına kavuşturmak için özenle çalışmaktadır. Akademik performansta Türkiye birincisi olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye’nin en büyük hastanesine sahip olup özel ve diğer devlet hastanelerinin tüm sevk edilen hastalarına sağlık hizmeti vermektedir. QS Ranking sıralamasında uluslararası tıp fakülteleri arasında ülkemizin gururu olmuştur. Tıp fakültesinin bu yükselen başarı grafiğini menfur şiddet olayları gölgeleyemez ve hiç kimse Ege Üniversitesi’ne ve mensuplarına zarar veremez. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların önlenmesi için yeni tedbirlere ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu anlamda Yüksek Öğretim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımıza gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Ayrıca üniversite olarak polikliniklerimizde ve kliniklerimizde güvenlik için gerekli tedbirleri en üst düzeyde almaya devam edeceğiz. Ege Üniversitesi olarak gece gündüz demeden fedakârca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarına, yönelik her türlü şiddeti kınıyoruz. Her konuda çalışanlarımızın yanındayız” denildi.
“DİZİ SENARYOLARINA ÖYKÜNÜYORLAR"
Öte yandan İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından da bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, “Bu olay bir kez daha göstermiştir ki, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliği bulunmamaktadır. Hasta yakınları, dizi senaryolarına öykünerek, hekimleri tehdit ederek vefat eden hastaya müdahaleye zorlamıştır” denilerek gerekli önlemlerin bir an önce alınması gerektiği belirtildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.