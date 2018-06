Hastanede dehşet gününü böyle anlattılar

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesinde izlenen bir hasta, ilaca karşı gelişen aşırı reaksiyon nedeniyle kurtarılamadı ve 19 Haziran saat 01.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Hastanın hayatını kaybettiğini yakınlarına, gece üniteden sorumlu beyin cerrahisi asistanı E.D. (29) verdi. İHA'nın haberine göre, hastanın üç yakını vefat haberi üzerine zorla içeriye girdi, doktor ve hemşirelere küfür etti, müdahalelerde kullanılan bazı kesici ve delici aletleri etrafa saçtı. Olayda doktorlar darp edilirken, Dr. H.K. ölen hastaya elektroşok yapmaya zorlandı. Olayın ardından yazılı bir açıklama yapan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Başhekimliği, “Tıp fakültesinin bu yükselen başarı grafiğini mefhum şiddet olayları gölgeleyemez ve hiç kimse Ege Üniversitesi’ne ve mensuplarına zarar veremez. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların önlenmesi için yeni tedbirlere ihtiyaç olduğu görülmektedir” ifadelerine yer verdi.

“GEREKLİ TEDBİRLERİ EN ÜST DÜZEYDE ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizin en önde gelen sağlık kuruluşlarından biri olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 7/24 kesintisiz sağlık hizmeti sunmaktadır. Başta hekimlerimiz olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımız büyük bir özveri ve insanüstü çabayla ülkemizin dört bir yanından şifa bulmaya gelen hastalarımızı bir an önce sağlıklarına kavuşturmak için özenle çalışmaktadır. Akademik performansta Türkiye birincisi olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye’nin en büyük hastanesine sahip olup özel ve diğer devlet hastanelerinin tüm sevk edilen hastalarına sağlık hizmeti vermektedir. QS Ranking sıralamasında uluslararası tıp fakülteleri arasında ülkemizin gururu olmuştur. Tıp fakültesinin bu yükselen başarı grafiğini menfur şiddet olayları gölgeleyemez ve hiç kimse Ege Üniversitesi’ne ve mensuplarına zarar veremez. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların önlenmesi için yeni tedbirlere ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu anlamda Yüksek Öğretim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımıza gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Ayrıca üniversite olarak polikliniklerimizde ve kliniklerimizde güvenlik için gerekli tedbirleri en üst düzeyde almaya devam edeceğiz. Ege Üniversitesi olarak gece gündüz demeden fedakârca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarına, yönelik her türlü şiddeti kınıyoruz. Her konuda çalışanlarımızın yanındayız” denildi.

“DİZİ SENARYOLARINA ÖYKÜNÜYORLAR"



Öte yandan İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından da bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, “Bu olay bir kez daha göstermiştir ki, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliği bulunmamaktadır. Hasta yakınları, dizi senaryolarına öykünerek, hekimleri tehdit ederek vefat eden hastaya müdahaleye zorlamıştır” denilerek gerekli önlemlerin bir an önce alınması gerektiği belirtildi.