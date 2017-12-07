85. Gazi Koşusu'nu kazanan eşinin 1 milyon TL ödül aldığını belirterek aylık 40 bin TL nafaka isteyen Yeşim Hattat ile Osman Hattat'ın karşılıklı açtığı boşanma davasında tanıklıklar dinlendi. Tarafların da katıldığı duruşmada tanıklık yapan Osman Hattat'ın annesinin şoförü Salih Tuna, "Osman Bey Fenerbahçe'de oturduğu evden ayrılıp yalıya taşındıktan sonra Gizem adındaki sevgilisi ile görüşmeye devam etti. Yalıya gidip gelirdi" dedi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın aktardığı bilgilere göre, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) ve Galatasaray'ın eski yöneticisi Osman Hattat'ın şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtığı 25 yıllık eşi Yeşim Hattat, zina nedeniyle karşı boşanma davası açmıştı. Gizem adındaki genç bir kadınla aşk yaşadığını ileri sürdüğü Osman Hattat'tan, 85. Gazi Koşusu'nu kazanan atı Anatoly'nin 1 milyon TL ödül aldığını belirten Yeşim Hattat, aylık 40 bin TL nafaka istemişti.

Habertürk'ün, 1 Aralık tarihinde "At nafakası" başlığıyla yayınladığı Osman Hattat ile Yeşim Hattat'ın boşanma davasına devam edildi. İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan karşılıklı boşanma davasının üçüncü celsesine Osman Hattat ve Yeşim Hattat avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Duruşmada Osman Hattat'ın 3 tanığı dinlendi.



TANIKLAR DİNLENDİ

Osman Hattat'ın Galatasaray yönetiminden 20 yıllık arkadaşı Celal Gürcan, "Samimi arkadaşım Osman hattat ile birçok sosyal etkinliğe katıldık. Ancak Osman bey 20 yıllık süre içinde bir kez eşi Yeşim Hattat ile bu etkinliklere geldi" dedi.

Hattat Ailesi'nin evinde yıllardır yatılı hizmetçi olarak çalışan Ayşe Budak ise şunları söyledi: "Osman Beyi 19 yaşından beri tanırım. Evlenince evlerinde çalıştım. Yeşim hanım bize yazılan maaşlar 1000 TL ise 800 TL olarak öderdi. Bana SSK bile yapılmadı. Evlerinden 2005'te ayrıldım. Biri yukarıda biri aşağıda yatardı."

Osman Hattat'ın annesinin şoförü Salih Tuna ise "Osman bey 2.5 yıl önce evden ayrıldıktan sonra yalıya yerleşti. 20 gün sonra Yeşim hattat valizlerini arkasından gönderdi. Osman Bey'in hamın arkadaşı Gizem yalıya gidip gelirdi. Gizem hanıma bazen ben de şoförlük yapardım" dedi.



DAVANIN GEÇMİŞİ

Yeşim Hattat ve Osman Hattat 1992'de evlendi. 2 çocukları bulunan çiftin ilişkileri son 3 yılda bozuldu. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı 2000 yılında kulübün yönetim kurulu üyesi olan işadamı Osman Hattat, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Yeşim Hattat da karşı dava açarak eşinin Gizem adındaki genç sevgilisi ile kendisini aldattığını iddia etmişti. Yeşim Hattat, genç sevgilisinin 1 ay arayla 2 kez kürtaj olduğunu ileri sürdü. Galatasaray'da yöneticilik yaparken ‘elini cebine atan tek yönetici' olarak nam salan Osman Hattat'ın çok sayıdaki yarış atından ‘Anatoly'nin 85. Gazi Koşusu'nu kazanarak 1 milyon TL ödül kazandığını dile getiren Yeşim Hattat, aylık 40 bin TL nafaka istedi. Mahkeme, Yeşim Hattat'a aylık 10 bin TL nafaka bağladı.

Boşanma davasıyla gündeme gelen Osman Hattat, 25 yaşında iken, 1984 yılında Hülya Avşar ile nişanlanmış, ancak Avşar'ın İbrahim Tatlıses ile çevirdiği ‘Mavi Mavi' filminde ünlü türkücü ile öpüşme sahnesi yüzünden ayrılmışlardı.

Yeşim Hattat

Osman Hattat