Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun geneli için hava tahminlerini yayınladı. Seçim için oy kullanacak milyonlarca vatandaş bugün yani 24 Haziran Pazar günü hava durumunu merak ediyor. Öte yandan meteoroloji 4 ile sağanak yağış ve sel uyarısında bulundu.

ÜLKENİN GENELİ BULUTLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Kütahya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara'da kuzeydoğu, batı kıyılarda batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

4 İLE UYARI

Yağışların; sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

3 BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

Ankara, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece

İstanbul, Parçalı ve çok bulutlu 27 derece...

İzmir, parçalı bulutlu 32 derece...