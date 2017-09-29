İstanbul'da yağışlı havanın gün içerisinde mola vermesi ardından gece saatlerinde yeniden kuvvetlenerek özellikle boğaz çevresi ile Anadolu Yakası'nda pazar sabah saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde yağması bekleniyor. Yağışla birlikte rüzgarında da kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji 'den yapılan açıklamada, "Yarın (30.09.2017 Cumartesi) İstanbul’un Avrupa Yakası, 01.10.2017 Pazar günü ise İstanbul’un Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli poyraz ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

2 İLE DAHA UYARI

İstanbul'un ardından Çanakkale ve Balıkesir'e de kuvvetli yağış uyarısı geldi. Açıklamada, "Yarın (Cumartesi) ve Pazar (01.10.2017) günleri kuzeybatı kesimlerde beklenen sağanak yağışların, Çanakkale'nin doğu (Gelibolu, Lapseki, Biga, Çan, Yenice), Balıkesir'in kuzey (Erdek, Bandırma, Gönen) ilçelerinde kuvvetli (25-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Tekirdağ, Düzce, Sinop, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde 40-70 km/sa), eseceği tahmin ediliyor.

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