TÜRKIYE genelinde pek çok ilde bu kışın en soğuk günleri yaşanıyor. Fırtına, sağanak yağış ve karın etkili olduğu Türkiye’de kuvvetli soğuk havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceği belirtiliyor. Sıcaklığın düştüğü kentlerden biri de İstanbul. Haftalardır kar yağışının ne zaman başlayacağına yönelik öngörülerin paylaşıldığı İstanbul’a dün nihayet kar yağdı.
İLK KAR YAĞDI
İstanbul’da sabah saatlerinde Beylikdüzü, Kartal ve Ataşehir’de başlayan kar yağışı öğle saatlerinden sonra kent genelinde etkili oldu. Kentin bazı bölgelerinde aniden bastıran kar, kısa sürede birçok ilçeyi beyaza bürüdü. Gazete Habertürk'ten Akıncan Abadan'ın haberine göre rüzgârla birlikte zaman zaman tipi şeklinde etkisini gösteren kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı ilçelerde ise gök gürültülü yağış etkili oldu. Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımda aksamaya neden oldu. Güzergâhta sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 m’ye kadar düştü. Zonguldak’ın Ereğli ve Devrek ilçelerinde 19 köyün yolu ulaşıma kapandı. Kocaeli’nin de yüksek kesimleri beyaza büründü.
KAR ÜSTÜNE KAR YAĞDI
Dondurucu soğukların etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nde pek çok kentte kar yağışı yeniden başladı. Bölgede önceki gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 9 dereceyle Ağrı’da kaydedildi. Kar kalınlıkları Kars’ta 10, Ardahan’da 17, Ağrı’da 18, Erzurum’da 24, kayak merkezlerinden Cıbıltepe’de 63 ve Palandöken’de 55 santimetre ölçüldü. Erzurum’da 27, Erzincan’da 9, Kars’ta, 17 köyle ulaşım sağlanamadı. Erzurum Palandöken Kayak Merkezi okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte kayakseverlerin akınına uğradı. İç Anadolu Bölgesi’nde ise özellikle Sivas civarında kar yağışı etkili oldu. Merkez ve ilçelere bağlı 178 köy yolu kapalı bulunuyor. Kar yağışının bugün yurdun iç kesimleri, kuzeyi ve doğusunda etkili olması, cumartesi günü de yurdu terk etmesi bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.