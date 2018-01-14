Hayat Sırları yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Dizinin sona eren 9. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanını bekleyen izleyiciler, internette "Hayat Sırları 10. yeni bölüm fragmanı" aramalarını yapmaya başlamıştı. Dizinin ekrana gelecek olan 10. bölümünde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, merakla yeni bölüm fragmanını bekliyor.

HAYAT SIRLARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Ekin Koç, Hazar Ergüçlü, Devrim Yakut ve Olgun Toker'in paylaştığı, Most Production tarafından hazırlanan, çarpıcı hikayesi, güçlü oyuncu kadrosuyla göz dolduran “Hayat Sırları” dizisi, ekrana gelen 9. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Dizinin yayınlanan son bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başlamıştı.

HAYAT SIRLARI 10. BÖLÜM

Seher, Zeyno’ya kavuşmanın yollarını ararken sorumlulara ceza çektirmeye kararlı. Burak yaşadığı yıkıntıyla bir daha Seher’le eskisi gibi olamayacağına karar veriyor.

Meryem’in elindeki kanıtlar Ayşen’i yıllarca hapis yatırabilir. Selma Kuzgunlara hesap sormaya geliyor. Mustafa’nın yardımına geçmişinden gelen hiç beklemediği biri yetişiyor!

Yayın Günü: 14 Ocak Pazar

Yayın Saati: 20.00

hayat sırları

hayat sırları 10. bölüm

Hayat Sırları yeni bölüm fragmanı

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER