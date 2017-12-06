Hayat Sırları 6. bölümde; Mustafa Kuzgun ve Hakan yüzleşiyor!

Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Ekin Koç, Hazar Ergüçlü, Devrim Yakut, Olgun Toker, Gökçe Yanardağ, Arif Pişkin ve Mehmet Bilge Aslan'ın paylaştığı Hayat Sırları 6. bölümü ile bu akşam izleyicisi ile buluşacak. 6. bölümde Seher ve Burak'ın geçmişte yaşanan ilişkisi ortaya çıkıyor. Peki Hayat Sırları 6. bölümde neler olacak? İşte Hayat Sırları 6. bölüm fragmanı ve özeti...

HAYAT SIRLARI 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hayat Sırları 6. bölümde;

Hakan, Mustafa Kuzgun’un kapısına dayanır ve “sen benim babamsın” der. Mustafa, Hakan’la yüzleşirken Kemal de İsmet’in parayı almaya gelemeden vurulduğunu İnci’ye anlatır. İnci, Mustafa’nın silahı olduğunu görünce İsmet’i kocası vurdu zanneder. Oysa Mustafa oğlunu takip etmiş ve İsmet’i vuranı hayal meyal görmüştür. Kocasının hareketlerinden şüphelenen İnci, Zafer’e takip ettirir.

Kemal, Banu’dan aldığı borç parayı götürüp kızın babasına iade eder. Banu, her gün biraz daha aşık olduğu Kemal’e açılmayı bir türlü beceremez. Bu arada Kemal, kafede tanıştığı Tuba’dan çok etkilenmiştir. Kemal’in Burak’tan yeni ayrılan Tuba’ya olan ilgisi Banu’yu fena yaralar.



Mustafa ile yüzleşen Hakan çok üzgün bir şekilde evine gider. Annesinden olanları saklamaya devam edecektir. Ertesi gün Hakan, Mustafa’nın onunla ilgili gerçeği ailesinden sakladığını öğrenir ve Mustafa’ya karşı daha çok bilenir. Hakan giderek bozulan ruh hali sonunda ona son adımı da attırır.



Burak, İstanbul sokaklarında dolaşarak geçmişi anmaya ve Seher’e olan aşkının sağlamasını yapmaya devam eder. Burak, annesiyle arasını düzeltmek ve boşanma sürecine destek olmak için bir adım atar. Akşam yemeğine gider. Ancak Ayşen oğluna kötü bir sürprizi vardır.

Artık taşıdığı yükten ve sırdan çok yorulan Seher kayıp kızıyla ilgili büyük bir ipucuna ulaşır. Ancak Seher artık yalnız değildir. Gerçekleri öğrenen Kemal ona bu süreçte destek olacaktır. Seher’i evden almaya gelen Burak, annesini mahallede görür ve binaları satın aldığını öğrenir.



HAYAT SIRLARI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Kemal’in müdahalesi İsmet’i kızdırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Susmak için istediği parayı iki katına çıkaran İsmet, İnci ve Kemal’e iki gün süre verip gözden kaybolur. İnci ve Kemal parayı nasıl bulacaklarını düşünürken Mustafa’nın her şeye şahit olduğundan da habersizlerdir. Kemal, İsmet’in istediği parayı bulmaya çalışırken, Mustafa’nın da gizli bir planı vardır.

Burak, Seher ile karşılaştıktan sonra bir daha onu kaybetmeyi göze alamayacağından artık iyice emin olmuş ve kızın kalbini yeniden kazanmak için çeşitli planlar yapmaktadır. Seher’in de Burak’a karşı gardı düşmek üzeredir. Ancak Burak’tan sakladığı sırların ağırlığıyla başa çıkmaya çalışmaktadır. Seher artık gerçekleri Burak’a söylemesi gerektiğinin farkındadır.

Zafer’in işsiz kalması evdeki sorunları tırmandırır. Hasan Can olanlardan etkilenmekte ve okulda da sorun çıkarmaktadır. Evdeki sorunlarla başa çıkmaya çalışan ve gün be gün çıkmaza giren Zafer’e Ayşen ilginç bir teklif yapar. Bu arada Kuzgun Ailesi’ne kök söktürmeye azmetmiş olan Ayşen, aldığı kötü bir haberle yıkılır.

Şirin, Murat’ın geceleri kanalda yatıp kalktığını öğrenir. Seher ve Kemal kayıp bebek Zeyno hakkında konuşurlarken Şirin ile İnci duyar ve evde kıyamet kopar.

Hakan sonunda Mustafa Kuzgun’la yüzleşmeye karar verir ve harekete geçer.



İsmet’in istediği parayı bulan Kemal, buluşma yerine gider. Buluşma yerinde Kemal’i büyük bir sürpriz beklemektedir.

HAYAT SIRLARI OYUNCULARI

Mustafa Kuzgun (Ahmet Mümtaz Taylan)

Burak Özer (Ekin Koç)

Seher Kuzgun (Hazar Ergüçlü)

İnci Kuzgun (Devrim Yakut)

Kemal Kuzgun (Olgun Toker)

Şirin Kuzgun (Ecem Erkek)

Ayşen Özer (Gökçe Yanardağ)

Melek Paşalı (Ayşegül Cengiz Akman)

Zafer Paşalı (Mehmet Bilge Aslan)

Hakan İmren (Efecan Şenolsun)

Tuba Türkkan (Ecem Simge Yurdatapan)

Murat Başar (Utku Ateş)

Arhan Taş (Barış Gönenen)

Selma İmren (Nilgün Türksever)

Osman Derman (Arif Pişkin)

Zeyno (Ceren Ertan)

hayat sırları

Hayat Sırları 6. bölüm

Hayat Sırları 6. bölüm fragmanı

Hayat Sırları yeni bölüm

Hayat Sırları oyuncuları