Kars Sarıkamış’ta öfkeli koca, 8 aylık hamile eşini bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybederken bebek kurtarıldı.

İHA'nın haberine göre, Sarıkamış’ta bilinmeyen bir sebepten dolayı eşiyle tartışan B.A. eline geçirdiği bıçakla eşi S.A.’yı bıçakladı. Ağır yaralanan ve Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edilen S.A. burada ameliyata alındı. S.A. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 8 aylık hamile olan S.A.’nın bebeği kurtarıldı. Kız çocuğu dünyaya getiren S.A.’nın yakınları ise hastanede gözyaşlarına boğuldu.

Polis, eşi S.A.’yı bıçakladıktan sonra kaçan B.A.’nın yakalanması için harekete geçti.

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