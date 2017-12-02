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- Hem sosyal medyada hem de ekranda geçen yıllar içerisinde önemli bir tecrübe kazandınız. Yakın bir dönemde kendi filminizi çekmek gibi bir hayaliniz var mı?

Sinemamızda haddinden fazla film çekildiğini düşünüyorum. Az ama öz film yapılması sinemamızın adını dünyada etkin bir şekilde duyurur. En büyük hayallerimden biri kendi filmimi çekmek ama henüz o kadar deneyim kazanmadım. Sosyal medyada çektiğim videolarla kendimi biraz daha geliştirdikten sonra komedi filmi çekeceğim. En büyük hayalimse Müjde Ar’la kamera karşısına geçmek.