Eğlenceli videolar çekip Youtube’daki kanalında yayınlayarak adını tüm Türkiye’ye duyuran Hayrettin Karaoğuz, son olarak ‘İlk Öpücük’ adlı filmde seyirci karşısına çıktı. Geçtiğimiz haftalarda gittiği Japonya’da yaptığı ‘karaborsa’ ve ‘halay’ şakasıyla güldüren Hayrettin’le ‘güldürmek sorunsalı’ üzerinden başlayan sohbetimiz sosyal medyada kıyasıya yaşanan fenomen olma yarışına kadar uzandı...
- Japonya maceranız nasıl geçti?
Çok zevkliydi. Tokyo’da yaklaşık 3 hafta kaldım. Bu süre zarfında 20’ye yakın video çektik. Tokyo’da futbol maçı izledik, sadece izlemekle kalmayıp kendimizi Japonlara yakın hissettirmek için kimono giyip İstanbul’dan Japonya’ya kadar gittik.
Japonya sokaklarında kimonoyla halay çektik. Tokyo’da yaşadığımız en ilginç olay ise ülkemizde sıkça görmeye alışık olduğumuz karaborsa bilet olayını canlandırmak oldu. Öte yandan işlek bir caddede bir tezgâh kurup yoldan geçen insanlara şırdan ve çiğ köfte yedirdim. 3 haftada kültürümüzü Japonya’da tanıtmış oldum. Karaborsa canlandırmasını ülkemizde de yapacağım.
‘GÜLDÜRMEK ZOR ZANAAT’
- Yıllardır sosyal medyada çektiğiniz esprili videolarla adınızdan söz ettiriyorsunuz. İnsanları güldürmek kolay mı?
Türk insanını herkes kolay kolay güldüremez, güldürmek zor zanaat. Kitleleri samimi olduğuna inandırırsan işin kolaylaşır tabii.
- Hem sosyal medyada hem de ekranda geçen yıllar içerisinde önemli bir tecrübe kazandınız. Yakın bir dönemde kendi filminizi çekmek gibi bir hayaliniz var mı?
Sinemamızda haddinden fazla film çekildiğini düşünüyorum. Az ama öz film yapılması sinemamızın adını dünyada etkin bir şekilde duyurur. En büyük hayallerimden biri kendi filmimi çekmek ama henüz o kadar deneyim kazanmadım. Sosyal medyada çektiğim videolarla kendimi biraz daha geliştirdikten sonra komedi filmi çekeceğim. En büyük hayalimse Müjde Ar’la kamera karşısına geçmek.
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