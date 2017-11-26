Hayvanları için göçer aileler pek çok imkandan mahrum

Yaz mevsimini serin olduğu için Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Van, Elazığ ve Muş'un yaylalarında geçiren besiciler, havaların soğumasıyla diğer illere göre daha ılık olan Şanlıurfa'ya geliyor.
Hayvancılığa uygun kentin farklı bölgelerinde kurdukları çadırlarda kış ve ilkbahar mevsimini geçiren göçerler, bu nedenle eğitimden sağlığa, teknolojiden sosyal hayata kadar pek çok imkandan mahrum bir yaşam sürmek zorunda kalıyor.
Yüzlerce hayvanın her türlü bakımını yapma kabiliyetine sahip besiciler, doğayla iç içe geçen ömürlerini adeta sürülerine adıyor.
ÇADIRLAR KURULMAYA BAŞLANDI
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'ne gelen çok sayıda göçer aile, belirledikleri noktalara hem kendileri hem de hayvanları için çadırlarını kurmaya başladı.
Çevreden el arabalarıyla taş toplayıp hayvanları için ağıl yapan ve aldıkları yemleri taşıyan besiciler, çetin kış şartları öncesi hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.
Soğuk kış günlerini çadırda geçiren ve binbir zorlukla mücadele eden bölgedeki göçerin yüzü, çocuklarının okula kazandırılmasıyla bu yıl gülmeye başladı. Bölgede yaşayan onlarca çocuk, devlet tarafından sağlanan servis sayesinde okulla tanışmış oldu.
"EN BÜYÜK SIKINTIMIZ MERAMIZIN OLMAMASI"
Karacadağ Göçerler Derneği Başkanı Hamza Ağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, et ithalatının önüne geçmek için göçerlerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Sadece Şanlıurfa'da kayıtlı 338 aile göçebe olarak yaşıyor. Tabii başka illerdeki sayıyla birlikte bini buluyorlar. Karacadağ bölgesinde göçerlerin beslediği 200 bin civarında küçükbaş hayvan var. Ancak bizim en büyük sıkıntımız meramızın olmaması. Gittiğimiz her yerde mera parası veriyoruz, yem de pahalı."
"ÇADIRDA DOĞUM, BÜYÜDÜM"
Göçer kadınlardan 66 yaşındaki Hamşe Turan ise çadırda doğup büyüdüğünü ve hayatının taşınmakla geçtiğini dile getirerek, bu nedenle büyük zorluklar yaşadığını aktardı.
Çocuklarının da bu şekilde bir yaşam sürdüğünü anlatan Turan, "Anlatmakla olacak şey değil, gerçekten çok zor bir şekilde yaşıyoruz. Alışmasak, sevmesek bu işi yapamayız. Dokuz çocuğum doğdu, hiçbirini okula gönderemedim ama inşallah torunlarım okur." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.