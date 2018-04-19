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Ergüçlü, bir röportajında,''Aşkı, yaşamla eş tutarım. Aşk, sadece kişilerle ilintili bir şey değil. Aşk hissetmediğim, heyecan duymadığım günlerin boş geçtiğini düşünürüm. Evlilik ise, başka bir kurum. Karşımdaki kişi çok isterse, evlenirim. İleride anne olmayı çok istiyorum'' açıklamasını yapmıştı.