Hazine payının en çok olduğu iller

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2010 yılı sonunda 3.4 milyon adet olan taşınmaz sayısı en son 2016'da açıklanan Milli emlak verilerine göre 4 milyona dayandı. Benzer şekilde devlet taşınmazlarının büyüklüğü aynı dönemde 204 milyar metre kareden 262 milyar metrekareye yükseldi. Peki hangi şehirde Hazine'nin ne kadar taşınmazı var? Bazı illerde Hazine malları şehir yüzölçümünün yarısından fazlasına ulaşırken, bazılarında yüzde 10'larda kalıyor.