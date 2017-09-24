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Hazine payının en çok olduğu iller
19 Eylül 2017 Salı, 10:15:23 | Güncelleme: 24 Eylül 2017 Pazar, 12:35:15
HABERTURK.COM
Devlete ait tapulu malların sayısı, kadastro ve imar çalışmalarının yanısıra varlığı daha sonra tespit edilen taşınmazların da listeye dahil edilmesiyle birlikte artmaya devam ediyor
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2010 yılı sonunda 3.4 milyon adet olan taşınmaz sayısı en son 2016'da açıklanan Milli emlak verilerine göre 4 milyona dayandı. Benzer şekilde devlet taşınmazlarının büyüklüğü aynı dönemde 204 milyar metre kareden 262 milyar metrekareye yükseldi. Peki hangi şehirde Hazine'nin ne kadar taşınmazı var? Bazı illerde Hazine malları şehir yüzölçümünün yarısından fazlasına ulaşırken, bazılarında yüzde 10'larda kalıyor.
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Haberturk.com, Milli Emlak tarafından en son açıklanan verilere dayanarak Türkiye'nin Hazine haritasını çıkardı. İşte her ildeki Hazine arazilerinin toplamı, yüzölçümüne oranı ve 2011 yılına göre yaşanan değişim...
(Not: Sıralama Hazine arazilerinin kilometrekare olarak en fazla olduğu illerden en aza doğru yapılmıştır.)
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SİVAS
Toplam Hazine arazisi(km2): 11688,8
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 41,50
2011(%):33,53
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KASTAMONU
Toplam Hazine arazisi(km2):9939,1
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 76,08
2011(%): 48,55
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ANTALYA
Toplam Hazine arazisi(km2): 9762,2
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 48,38
2011(%): 35,40
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KONYA
Toplam Hazine arazisi(km2): 9293,6
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 22,75
2011(%): 20,13
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KAYSERİ
Toplam Hazine arazisi(km2): 8580,2
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 50,56
2011(%): 20,52
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KAHRAMANMARAŞ
Toplam Hazine arazisi(km2): 8408,8
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 57,91
2011(%): 30,36
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BALIKESİR
Toplam Hazine arazisi(km2): 7797,9
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 53,47
2011(%): 52,81
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ADANA
Toplam Hazine arazisi(km2): 7263,7
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 52,46
2011(%): 46,88
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ANKARA
Toplam Hazine arazisi(km2): 7016,2
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 27,37
2011(%):20,23
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İZMİR
Toplam Hazine arazisi(km2): 6631,1
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 55,76
2011(%):32,95
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MERSİN
Toplam Hazine arazisi(km2): 6537,6
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 40,83
2011(%):30,95
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ERZURUM
Toplam Hazine arazisi(km2): 6070
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 24,27
2011(%): 12,63
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AFYONKARAHİSAR
Toplam Hazine arazisi(km2): 5777,5
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 41,22
2011(%): 21,90
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KÜTAHYA
Toplam Hazine arazisi(km2): 5435,6
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 46,72
2011(%): 38,02
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MUĞLA
Toplam Hazine arazisi(km2): 4646,9
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 36,72
2011(%): 29,35
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ARTVİN
Toplam Hazine arazisi(km2): 4540,8
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 61,42
2011(%): 22,57
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DENİZLİ
Toplam Hazine arazisi(km2): 3962,9
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 32,66
2011(%): 29,36
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YOZGAT
Toplam Hazine arazisi(km2): 3954,5
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 28,88
2011(%): 28,43
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TOKAT
Toplam Hazine arazisi(km2): 3950,5
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 39,33
2011(%): 33,72
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ELAZIĞ
Toplam Hazine arazisi(km2): 3723,2
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 39,68
2011(%): 44,12
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ÇORUM
Toplam Hazine arazisi(km2): 3658,3
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 29,43
2011(%): 23,81
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ÇANAKKALE
Toplam Hazine arazisi(km2): 3647,1
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 37,15
2011(%): 28,86
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MALATYA
Toplam Hazine arazisi(km2): 3619,9
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 29,52
2011(%): 43,70
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ISPARTA
Toplam Hazine arazisi(km2): 3536,9
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 39,53
2011(%): 30,44
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ERZİNCAN
Toplam Hazine arazisi(km2): 3483,4
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 29,48
2011(%): 18,43
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SAMSUN
Toplam Hazine arazisi(km2): 3482,1
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 35,80
2011(%): 23,67
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DİYARBAKIR
Toplam Hazine arazisi(km2): 3443,9
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 22,70
2011(%): 9,86
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MANİSA
Toplam Hazine arazisi(km2): 3406,9
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 25,54
2011(%): 21,10
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İSTANBUL
Toplam Hazine arazisi(km2): 3374,4
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 61,79
2011(%): 43,14
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GÜMÜŞHANE
Toplam Hazine arazisi(km2): 3308,8
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 49,62
2011(%): 29,28
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ADIYAMAN
Toplam Hazine arazisi(km2): 3280
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 44,70
2011(%): 41,34
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BOLU
Toplam Hazine arazisi(km2): 3275,3
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 39,40
2011(%): 25,81
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ESKİŞEHİR
Toplam Hazine arazisi(km2): 3173,4
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 22,73
2011(%): 21,36
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36
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BURSA
Toplam Hazine arazisi(km2): 3134,9
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 28,99
2011(%): 28,57
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37
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KARABÜK
Toplam Hazine arazisi(km2): 3055,5
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 73,76
2011(%): 67,39
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ŞANLIURFA
Toplam Hazine arazisi(km2): 3042,1
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 15,80
2011(%): 11,44
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KIRKLARELİ
Toplam Hazine arazisi(km2): 2998,5
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 46,42
2011(%): 44,31
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KARAMAN
Toplam Hazine arazisi(km2): 2924,6
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 33,70
2011(%): 27,10
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GİRESUN
Toplam Hazine arazisi(km2): 2823
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 40,18
2011(%): 18,24
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BİNGÖL
Toplam Hazine arazisi(km2): 2789,2
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 34,84
2011(%): 21,99
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SİİRT
Toplam Hazine arazisi(km2): 2775,7
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 48,55
2011(%): 7,36
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MARDİN
Toplam Hazine arazisi(km2): 2501,7
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 28,49
2011(%): 14,82
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ÇANKIRI
Toplam Hazine arazisi(km2): 2498,9
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 33,13
2011(%): 24,58
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BURDUR
Toplam Hazine arazisi(km2): 2467
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 34,38
2011(%): 29,54
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47
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AYDIN
Toplam Hazine arazisi(km2): 2306,7
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 28,42
2011(%): 8,76
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BATMAN
Toplam Hazine arazisi(km2): 2178,2
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 48,65
2011(%): 28,19
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ORDU
Toplam Hazine arazisi(km2): 2171,8
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 37,05
2011(%): 16,35
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VAN
Toplam Hazine arazisi(km2): 2163,9
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 10,34
2011(%): 4,18
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51
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SİNOP
Toplam Hazine arazisi(km2): 2053,9
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 35,92
2011(%): 22,15
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TUNCELİ
Toplam Hazine arazisi(km2): 2044,1
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 26,95
2011(%): 10,08
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KARS
Toplam Hazine arazisi(km2): 1888,8
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 18,53
2011(%): 17,73
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BİLECİK
Toplam Hazine arazisi(km2): 1879,6
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 44,97
2011(%): 28,20
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NİĞDE
Toplam Hazine arazisi(km2): 1819,5
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 25,15
2011(%): 19,36
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ŞIRNAK
Toplam Hazine arazisi(km2): 1787,1
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 25,24
2011(%): 7,53
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SAKARYA
Toplam Hazine arazisi(km2): 1737,7
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 36,02
2011(%): 29,85
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UŞAK
Toplam Hazine arazisi(km2): 1696,9
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 30,54
2011(%): 27,13
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ZONGULDAK
Toplam Hazine arazisi(km2): 1600,9
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 47,90
2011(%): 37,16
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TRABZON
Toplam Hazine arazisi(km2): 1540,7
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 33,29
2011(%): 21,65
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HAKKARİ
Toplam Hazine arazisi(km2): 1450,1
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 20,43
2011(%): 2,59
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AMASYA
Toplam Hazine arazisi(km2): 1372
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 24,37
2011(%): 12,56
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BİTLİS
Toplam Hazine arazisi(km2): 1289,8
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 15,55
2011(%): 16,37
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RİZE
Toplam Hazine arazisi(km2): 1243,7
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 32,42
2011(%): 12,69
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OSMANİYE
Toplam Hazine arazisi(km2): 1240,9
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 37,37
2011(%): 28,29
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66
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GAZİANTEP
Toplam Hazine arazisi(km2): 1154,5
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 16,97
2011(%): 14,32
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TEKİRDAĞ
Toplam Hazine arazisi(km2): 1111,3
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 17,95
2011(%): 9,59
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IĞDIR
Toplam Hazine arazisi(km2): 1095,5
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 29,89
2011(%): 25,50
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83
HATAY
Toplam Hazine arazisi(km2): 1054,5
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 19,08
2011(%): 14,65
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70
70
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83
BAYBURT
Toplam Hazine arazisi(km2): 1031,5
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 27,53
2011(%): 16,44
-
71
71
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83
BARTIN
Toplam Hazine arazisi(km2): 973,4
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 41,77
2011(%):24,72
-
72
72
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ARDAHAN
Toplam Hazine arazisi(km2): 934,5
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 18,93
2011(%): 8,02
-
73
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MUŞ
Toplam Hazine arazisi(km2): 928,1
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 10,72
2011(%): 9,77
-
74
74
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83
DÜZCE
Toplam Hazine arazisi(km2): 927
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 37,20
2011(%): 25,59
-
75
75
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83
KIRIKKALE
Toplam Hazine arazisi(km2): 899,4
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 18,77
2011(%): 10,21
-
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76
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83
KIRŞEHİR
Toplam Hazine arazisi(km2): 861,5
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 13,08
2011(%): 11,45
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EDİRNE
Toplam Hazine arazisi(km2): 782
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 12,72
2011(%): 12,37
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AĞRI
Toplam Hazine arazisi(km2): 775,6
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 6,98
2011(%): 4,83
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AKSARAY
Toplam Hazine arazisi(km2): 738,5
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 9,64
2011(%): 6,66
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NEVŞEHİR
Toplam Hazine arazisi(km2): 560,2
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 10,21
2011(%): 9,63
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YALOVA
Toplam Hazine arazisi(km2): 242,2
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 30,35
2011(%): 19,36
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KİLİS
Toplam Hazine arazisi(km2): 170,9
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): 12,10
2011(%): 1,02
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KOCAELİ
Toplam Hazine arazisi(km2):
İl yüzölçümü içerisindeki payı:
2016(%): -
2011(%): 37,64