HDP'li Ayhan Bilgen: Gündemimizde seçim ittifakı değil, OHAL var

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, "Kafayı smokine takanlar var. Tek gündemi cumhurbaşkanlığı seçimi olan, tek gündemi 2019'da ne olacak, partimiz parlamentoda kaç milletvekiliyle temsil edilecek, derdine düşmüş olanlar var. Bu sözün sahibi aslında kendi derdini ifade ediyor, kendi smokin hesabı ya da smokini kimin giyeceğinin hesabı içerisine düşmüş." dedi.

Bilgen, partisinin TBMM Grup Toplantısında, bazı milletvekillerinin cezaevinde bulunmasını eleştirerek, bunun demokratik siyaseti mahkum etmek olduğunu savundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Balüken'in hapis cezasına çarptırıldığını hatırlatan Bilgen, barışı, demokrasiyi ve özgürlükleri savunmaktan vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Bilgen, Diyanet İşleri Başkanlığının toplumda değerleri koruması gerektiğini dile getirdi. Kadınların sokağa çıkarak, "kimi ilahiyatçı kılıklı kişilerin ahlak dışı sözleriyle ilgili duyarlılıklarını ortaya koyduğunu" öne süren Bilgen, "Bir toplumda çürüme herkes için önemlidir, dikkate değerdir. Bu çürümeye karşı görev alsın, sorumluluk üstlensin diye 4-5 bakanlıktan daha fazla bütçeye sahip bir kurum tam da bu çürümeye hizmet eden mesajlar veriyor, açıklamalar yapıyorsa bu tuzun koktuğunu gösterir." diye konuştu.

Bilgen, 2015 verilerine göre, 10 yılda uyuşturucu kullanımının yüzde 700, uyuşturucu bağımlılığından ölümlerin ise yüzde 250 arttığını aktardı. Bilgen, Eski MHP Milletvekili Şevket Bülent Yahnici'nin yıllar önce, "Bu ülkede, Beyaz toros eskortluk yapmadan, uyuşturucu ticareti yapılamaz." dediğini belirterek, "İçişleri Bakanı ayak kırma edebiyatı yapmadan önce, yıllar önce söylenmiş bu gerçeğe dair ne düşünüyor, neyi ciddi bir tedbir olarak önüne koyma niyeti taşıyor onu paylaşması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgen, Meclis'te 2 ay önce uyuşturucuyla mücadele için bir komisyon kurulduğunu ama hala komisyona üye seçilmediğine değinerek, "Her gün çocuklar ölürken 2 ay beklemenin samimiyetle, kararlılıkla bir izahı olabilir mi?" diye sordu.

KHK'de yer alan, "cezaevinde tek tip kıyafet düzenlemesini" de eleştiren Bilgen, bunun bugün cezaevlerinde yaşanan olumsuz vakaların artmasına neden olacağını öne sürdü.

BAHÇELİ ELEŞTİRİSİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tek tip kıyafetle ilgili "Smokin mi giysinler." dediğini belirten Bilgen, şu görüşlere yer verdi:

"Cezaevlerindeki akademisyenlerin, gazetecilerin, siyasetçilerin smokin giymek gibi bir dertleri, beklentileri hesapları hiç olmadı. Onlar, ülkeleri için bir şeyler yapmak, ülkelerinin karşı karşıya bulunduğu tehlikeye dikkat çekmek için ellerinden gelen çabayı sarf ettiler ve onun da bedelini ödüyorlar. Ama kafayı smokine takanlar var. Tek gündemi cumhurbaşkanlığı seçimi olan, tek gündemi 2019'da ne olacak, partimiz parlamentoda kaç milletvekiliyle temsil edilecek, derdine düşmüş olanlar var. Bu sözün sahibi aslında kendi derdini ifade ediyor, kendi smokin hesabı ya da smokini kimin giyeceğinin hesabı içerisine düşmüş. Meşhur bir söz var, 'Başkaların yolunda yürüyenler iz bırakmazlar.' Bu ilişkide, ittifakta, 2019'a dair cumhurbaşkanı hesaplarında, kim kimin izinde yürüyor, bilmiyoruz ama birbirlerini çok sevdiklerini sadece arka arkaya dinlediğiniz mesajlardan anlıyorsunuz, isterlerse Katolik nikahı da kıyabilirler, bir daha ayrılmamak üzere de bir araya gelebilirler, böyle kafamızı karıştıracak, a artı b artı c gibi hesaplara da hiç gerek yok."

Bilgen, seçim barajı ve ittifaklarla ilgili ilkesel yaklaşımlarını ifade ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini bildirdi.

"Malum siyasetçi Ferdi Tayfur'u çok seviyor ve Türkiye siyaseti de galiba bu arabesk anlayışla, bu arabesk ruh hali içinde yönetilmeye devam edecek." diyen Bilgen, Ferdi Tayfur’un bir şarkısındaki "Huzurum kalmadı fani dünyada, yapıştı canıma bir kara sevda" sözlerini paylaştı. Bilgen, "Belli ki siyasetçi kimliği, smokin, cumhurbaşkanlığı koltuğu birilerinin ruh dünyasına bir kara sevda gibi yapışmış ve bu sevdadan kurtulamadıkları için ülkenin ateşe sürüklenmesini dert etmiyorlar ve başka dertler üzerinden herkesi itham etmeye kalkıyorlar." ifadesini kullandı.

"OHAL BİR VESAYET REJİMİ"

HPD Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yıllar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, "İlla başkan olmak istiyorsan, devlet başkanı ol bari, devletin başkanı ol bari" dediğini hatırlatan Bilgen, bu durumun özetlendiği bir tablo ile karşı karşıya olunduğunu öne sürdü.

Bahçeli'nin diğer muhalefet partilerini "beş benzemeze" benzettiğini aktaran Bilgen, "Bu ikisi birbirine çok benziyor. Demokrasi, hukuk devleti, özgürlükler, kurunun yanında yaşı da yakma konusunda birbirlerine çok benziyorlar. Bu benzerlik kendilerine hayırlı olsun." dedi.

"GÜNDEMİMİZDE SEÇİM İTTİFAKLARI DEĞİL, OHAL VAR"

Partilerinin gündeminde seçim ittifakları değil OHAL'in bulunduğuna işaret eden Bilgen, son KHK'nın Türkiye’yi iç savaş veya darbeye sürükleyeceğini öne sürdü.

Bu uyarıyı 15 Temmuz öncesinde de yaptıklarını belirten Bilgen, birilerini silahlandırarak darbelerin önüne geçilemeyeceğini, bunun darbe girişimine neden olacağını söyledi.

Bilgen, iç savaşın da darbenin de felaket olduğunu vurgulayarak, bu handikaptan çıkmak için OHAL ile mücadele edilmesini istedi.

Taşeron düzenlemesinin KHK ile yapılmasını da eleştiren Bilgen, KHK'lerle sorun çözüyor gibi gösterilip, işçi haklarını daha geriye götüren düzenleme yapıldığını iddia etti.

OHAL'in "bir vesayet rejimi olduğunu" öne süren Bilgen, OHAL'e karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Dış politikanın tutarsız ve ilkesiz olduğunu öne süren Bilgen, Türkiye'nin, İran'da halkın sokağa çıkmasına İranlı yetkililerinden daha fazla tepki gösterdiğini bildirdi.

Bilgen, 15-20 yıl önce Türkiye'de "Türkiye İran olmayacak" şeklinde sloganlar atılırken, bugün İran'da "İran Türkiye olmayacak." şeklinde sloganlar atıldığını öne sürdü. Bilgen, İran'da insanların sokağa çıkmasını baştan mahkum eden bu anlayışın, Suriye'de "alternatif ordu kurmanın çabasına girdiğini" iddia etti.

"ASGARİ ÜCRETLE EKMEK HESABI YAPILIR"

Bilgen, asgari ücrette yapılan artışa değinerek, asgari ücretin açlık sınırının altında açıklandığını belirtti. Bilgen, "Daha utanç veren de hükümetin bir bakanı kalktı, asgari ücretin ne kadar iyi olduğunu anlatmak için asgari ücretle kaç sıfır araba alınır, bunun hesabını paylaştı. Arkadaşların akılları sıfır arabalarda, başka bir şeye çalışmıyor. Oysa, asgari ücretle ekmek hesabı, doğal gaz faturası, işe giderken otobüse binmeye paramız var mı, bunun hesabı yapılır. Asgari ücretli sıfır araba hesabı yapmaz, kendi ülkesine Fransız olanlar, sıfır araba hesabı üzerinden asgari ücretlinin ne kadar büyük refah içinde olduğunu rahatça söyleyebiliyor. Türkiye hukukta nasıl bir muz cumhuriyeti olmuşsa, ekonomide de zam cumhuriyeti olmuştur." diye konuştu.

HDP'nin kongre sürecine gireceğine işaret eden Bilgen, eleştiriye açık olduklarını, eleştiri ve önerileri almak için konferanslar düzenlediklerini aktardı.

Bilgen, önümüzdeki haftalarda da Türkiye'de demokrasi için "Nasıl HDP'ye ihtiyaç var." sorusunun cevabını aramak üzere toplantılar düzenleyeceklerini kaydetti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER