Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Celil Hekimoğlu, Trabzon dışındaki şehirlerden gelen başkanların, kısa sürede başarıyı yakalama sevdasının hayal kırıklığına neden olduğunu belirterek, “Prestijli kadro kurayım, illa şampiyon olacağız diye taraftarları galeyana getirip coşturayım diyorlar. Bunların yolu da para harcamaktan geçiyor. Ben kulübe başkan olsaydım bugünkü şartlarda iş yerine gelemezdim. Ancak ötekiler maç bitimi uçağa binip gidiyorlar” dedi. Hekimoğlu, “Takım belki küme düşme hattında mücadele edecek. Trabzon 4-5 yıl gözyaşı dökecek. Düşme hattındayken bile taraftarın desteklemesi lazım. Taraftar sonunun cennet olduğunu görecek” ifadelerini kullandı.

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