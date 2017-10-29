Hem kendi hem de başkasının bebeğini doğurdu

ABD’de ilginç bir taşıyıcı anne vakası yaşandı. California Eyaleti’nde yaşayan Jessica Allen adlı bir kadın, 35 bin dolar karşılığında Çinli bir çift için taşıyıcı anne olmayı kabul etti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Allen, çiftin bebeğine hamile kaldı. Laboratuvar ortamında erkek ve kadından alınan örneklerle döllenen embriyon, Allen’in rahmine enjekte edildi. Doktorlar daha sonra Allen’a 2 erkek bebeğe hamile olduğunu söyledi. Kadın, Aralık 2016’da ikiz bebek doğurdu. ABD yasalarına göre, bebek doğduğunda taşıyıcı anneye gösterilmiyor.

BİRİ KENDİSİNE BENZİYORDU

Taşıyıcı anne yasal nedenlerden ötürü bebekleri 1 ay sonra fotoğraflarından gördü. İkiz bebeklerin birinin çekik gözlü diğerinin kendileri gibi beyaz olduğunu gören Allen, Çinli anne-babaya dava açtı. Kendilerine benzettiği “Max” isimli bebeğin kendi çocuğu olduğunu öğrenen Allen’in başkasının bebeğini taşırken doğal yollardan kendi bebeğine hamile kaldığı belirlendi. Çinli çift, bebeği vermek istemedi ancak Allen Ailesi, 3 bin dolar harcadığı yasal mücadelesinde başarılı oldu ve 1 yıl sonra çocuğuna kavuştu.

