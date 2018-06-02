SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Hem masrafsız hem de yararlı bilgiler

02.06.2018 - 16:22 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Hem bütçenizi yormayacak hem de sizi pek çok zahmetten kurtaracak bu bilgiler çok işinize yarayacak. İşte kolayca uygulayabileceğiniz mutfaktan temizliğe, alışverişten cilt bakımına kadar hayatınızın her alanında size yardımcı olacak bilgiler...

  • 1 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    1 | 170

    Haşlanan makarnanın suyunu, hiç böyle süzmeyi düşünmüş müydünüz? Bu yöntem sayesinde makarnayı tencereden süzgece, oradan da tekrar tencereye aktarmak yerine işinizi bir hayli kolaylaştırmış olacaksınız. 

  • 2 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    2 | 170

    Doğrama tahtasının kirini temizlemek için bir limon ve tuz işinizi görecektir.

  • 3 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    3 | 170
  • 4 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    4 | 170
  • 5 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    5 | 170
  • 6 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    6 | 170
  • 7 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    7 | 170

    Tencere kapaklarına yer bulmak her zaman sıkıntıdır. Dolap kapağına tutacak yapıştırarak alternatif saklama alanı oluşturabilirsiniz.

  • 8 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    8 | 170
  • 9 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    9 | 170
  • 10 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    10 | 170
  • 11 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    11 | 170

    Lavabolarda oluşan kötü kokudan kurtulmak için tarçın kullanabilirsiniz. 

  • 12 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    12 | 170

    Bunun için lavabonun içerisine bir avuç tarçın dökün. Ardından musluğun sıcak su kısmını kullanarak lavaboyu yıkayın. Tarçın hoş kokusuyla lavaboda oluşan kötü kokuyu engelleyecektir.

  • 13 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    13 | 170

    Tıkanmış lavaboya biraz soda ve limon döküp bekletmeniz yeterli olacaktır.

  • 14 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    14 | 170
  • 15 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    15 | 170
  • 16 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    16 | 170
  • 17 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    17 | 170

    Gün boyu topuklu ayakkabı ile rahatça yürümek için ikinci ve üçüncü ayak parmağınızı yara bandıyla sabitleyebilirsiniz. 

  • 18 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    18 | 170

    Bunun nedeni ise bu iki parmağın arasında yer alan sinirdir. Parmaklar bantlandığında ağırlık sinirinize eşit bir şekilde baskı yapar ve böylece ayağınızdaki ağrı azalmış olur.

  • 19 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    19 | 170

    Sert ayakkabıları esnetmek için kurutma makinesi kullanın. Saç kurutma makinesini en düşük ayara getirin. Ardından makinenin başını ayakkabının iç kısmına doğru tutun. Makineyi bir süre ayakkabıya tuttuktan sonra aleti kapayın. Ardından bir çift çorabı ayakkabının içerisine yerleştirin. Ayakkabı soğuduktan sonra, ayaklarınızın şekline uyum sağlayacaktır. 

  • 20 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    20 | 170

    Ayakkabı kokusu için çay poşeti kullanabilirsiniz. Bir gece önceden ayakkabı içine yerleştireceğiniz çay poşeti sabaha kadar ayakkabınızdaki kokuyu alacaktır. 

  • 21 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    21 | 170

    Banyolarımız için düşünülmüş pratik bilgiler hem hayatı kolaylaştırıyor hem de mucizevi sonuçlar ortaya çıkarıyor. İşte birbirinden ilginç çözümler...

  • 22 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    22 | 170

    Banyodaki duş başlığı tıkanmış ise sirkeli suda bekletmek deliklerinin temizlenmesine yardımcı olacaktır.

  • 23 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    23 | 170

    Banyo yaparken aynaların buhar olmaması için traş köpüğünden faydalanabilirsiniz.

  • 24 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    24 | 170

    Aynayı tıraş köpüğü ile silmek aynayı net olarak görmemize yardımcı olur.

  • 25 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    25 | 170
  • 26 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    26 | 170

    Soğanları uygun koşullarda saklarsanız sekiz aya kadar kullanabilirsiniz. 

  • 27 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    27 | 170

    Soğanların daha taze kalması için çok kolay bir yöntem var. Bunun için ilk önce külotlu çorabın bacak kısmına soğanı koyup bağlayın, sonra diğer soğanı ekleyin. Bu işlemi devam ettirebildiğiniz kadar ettirin. İşte hazır!

  • 28 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    28 | 170

    Patates doğal beyazlatma için mükemmel bir sebzedir. Hafif asitli olan patatesi  koltuk altı kararmalarından kurtulmak için kullanabilirsiniz. Bunun için ilk önce patatesleri dilimleyin.

     

  • 29 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    29 | 170

    Ardından da dilimlerle koltuk altınızı ovalayın. 10 dakikalık ovalama işleminden sonra koltuk altınızı ılık suyla yıkayın. Bu kürü haftada üç kez uygulayın. 

  • 30 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    30 | 170

    SARIMSAĞI YASTIK ALTINA KOYARSANIZ...

    Binlerce yıldır, farklı kültürlerin, çeşitli amaçlar dahilinde kullandığı sarımsak, nahoş kokusuna rağmen, vitamin deposu olarak biliniyor. Tansiyonu dengeleyen, kalp sağlığını koruyan sarımsağın bu seferki kullanım amacı ise çok başka. 

     

  • 31 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    31 | 170

    Sarımsağı, yastığın altına koyarak uyumanın pek çok faydası olduğuna inanılıyor. Eğer uyku problemi yaşıyorsanız, yastığınızın altına sarımsak koyarak uyuyun. Koku ilk başta sizi rahatsız etse de sarımsak sayesinde uykunuzu daha iyi aldığınızı fark edeceksiniz. 

  • 32 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    32 | 170

    Domatesi daha uzun süre taze tutmak için buzdolabı yerine oda sıcaklığında muhafaza etmelisiniz. Ancak sıcak havalarda buz gibi, sulu ve taze domatesler tüketmek istiyorsanız bu yöntem tam size göre! Domatesin ömrünü birkaç gün daha uzatmak ve daha sulu kalmalarını sağlamak için koparılan kısmını aşağı tarafta buzdolabında saklamalısınız.

  • 33 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    33 | 170

    Koparılan kısmın aşağı tarafta kalması domateslerin çabuk çürümesini geciktirir. 

  • 34 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    34 | 170

    Çünkü domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur. 

  • 35 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    35 | 170

    Ayrıca domatesin en susuz kısmı da koparıldığı yerdir. 

  • 36 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    36 | 170

    Eğer domatesi ters çevirirsek sulu kısım koparılan kısma iner ve domatesin her bölgesi sulu ve tatlı olur.

  • 37 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    37 | 170

    İşte ters çevrilen domates ile çevrilmeyen arasındaki şaşırtıcı fark!

  • 38 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    38 | 170

    İşte kolayca uygulayabileceğiniz mutfaktan temizliğe, alışverişten cilt bakımına kadar hayatınızın her alanında size yardımcı olacak bilgiler...

    Gömleklerin yakalarını kusursuzca ütülemek için saç düzleştiricisini kullanabilirsiniz.

  • 39 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    39 | 170

    Terliklerin parmak arası plastikleri yuvalarından çıkıyorsa, paketlere takılan bu plastik parmalarından faydalanın.

  • 40 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    40 | 170

    Ellerinize bulaşan acı biberden kurtulmak için, zeytinyağı ile ellerinizi iyice ovalayın. Sonra da sabun ile yıkayın.

  • 41 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    41 | 170

    Parafin yağı ve mum ile kaplayarak karpuzu kışa kadar saklayabilirsiniz. Çünkü bu iki malzeme karpuzu dış etmenlerden ve nem kaydından koruyor. Bunun için ilk olarak kışa saklayacağınız karpuzda hiçbir çatlak, çürük ya da başka bir hasar olmamasına dikkat etmelisiniz. Çünkü çürük karpuz istenen sonucu vermez.

  • 42 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    42 | 170

    Diğer yandan çok büyük bir karpuz seçmemelisiniz. Saklayacağınız karpuzun ağırlığı 4 kilogram civarında olmalı. Karpuz kabuğu ne kadar kalın olursa o kadar iyidir.

  • 43 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    43 | 170

    Karpuzu kışa hazırlamak için öncelikle kuru bir bezle karpuzu silin. Parafin yağı ve mumu bir kapta eritin. Biraz soğuduktan sonra karpuzunuzu bu karışımla kaplayın. Mum ve parafin yağı iyice donduktan sonra gazete kağıtlarıyla karpuzu serin ve karanlık bir yerde muhafaza edin. 

  • 44 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    44 | 170

    EĞER KARPUZUN ÜZERİNDE KAHVERENGİ LEKELER VARSA...

    Yaz aylarının sevilen meyvesi karpuzun seçimi hakkında pek çok ipucu var. İşte mükemmel karpuzu seçerken dikkat etmeniz gerekenler...

  • 45 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    45 | 170

    Eğer karpuzun kabuğunda kahverengi çizgiler görünce çürük deyip almıyorsanız hata ediyorsunuz.

  • 46 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    46 | 170

    Karpuz yüzeyindeki kahverengi noktalar ve çizikler karpuz büyürken çiçeğinin arılar tarafından çokça ziyaret edildiğini gösterir. 

  • 47 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    47 | 170

    Tozlaşma denilen bu doğal olay ne kadar çok olursa karpuz o kadar tatlı oluyor. Yani kahverengi benekli, çizikli karpuz görürseniz hemen almalısınız.

     

     

  • 48 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    48 | 170

    Karpuzun dip kısmının rengi ne kadar sarıya yakın olursa alacağınız karpuz da o kadar tatlı olur. Yani o bölge beyazsa, satın alacağınız karpuz tatsızdır.

  • 49 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    49 | 170

    Karpuzun şekline göre de cinsini kolayca anlayabilirsiniz. Karpuzun ince ve uzun olan karpuzlar bol sulu olur.

  • 50 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    50 | 170

    Daha yuvarlak olanları ise tatlıdır.

     

     

  • 51 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    51 | 170

    Karpuz sapı, karpuzun olgun olduğunu gösterir (şayet rengi koyu ise). Eğer sapın rengi yeşilse yakın zamanda toplandığını ve olgun olmadığını gösterir.

  • 52 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    52 | 170

    Karpuzu küçüklüğüne ya da büyüklüğüne göre değerlendirmemelisiniz. Önemli olan nokta karpuzu elinize aldığınızda ağır hissetmenizdir. Çünkü büyük karpuzlar da pekala kelek çıkabilir.

     

  • 53 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    53 | 170

    POŞETİN İÇİNE İSPİRTO DOLDURURSANIZ...

    Karasinekler her yerde her an belirebilen hayvanlardır. Genellikle sıcak havalarda ortaya çıkan bu sinekleri rahatlıkla evinizden uzaklaştırabilmeniz mümkün. 

    İşte karasineklerin evinizden uzaklaşmasını sağlayacak en etkili ve en pratik yöntem…

  • 54 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    54 | 170

    Evinize karasineklerin girmesini istemiyorsanız ispirtolu suyla karasinekleri evden uzaklaştırabilirsiniz. Sürekli bir yerde toplanmaya meyilli olan karasinekler için bu yöntem en etkili yoldur. 

  • 55 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    55 | 170

    Ayrıca ispirtonun böceklere ve sineklere karşı inanılmaz bir kokuya sahip olması onları uzaklaştırmada etkili olacaktır.  Özellikle ispirtoları şeffaf poşetlerin içerisine yerleştirip ışık alan bir yere kapı önüne veya cam önüne ışık alan herhangi bir yere asabilirsiniz. Şeffaf poşetler güneş ışığının kırılmasına ve prizmalar oluşmasına neden olacaktır. Bu optik etki sayesinde uçan sinekler hem kokudan hemde ışıktan bulunduğunuz ortama yaklaşamayacaklardır.

  • 56 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    56 | 170

    Tüylenen kazağınızı tıraş bıçağıyla temizleyebilirsiniz.

  • 57 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    57 | 170

    Açık renkli giysilerinizden fondöten lekesini çıkarmak için tıraş köpüğü kullanın.

  • 58 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    58 | 170

    Beyaz kıyafetlerde oluşan sararmayı gidermek için, sararmış bölgeleri düz beyaz hamam sabunu ile yıkayın.

  • 59 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    59 | 170

    Salatalıklarınızın ve kabaklarınızın içlerini kolayca çıkartmak için bir dondurma kaşığı kullanabilirsiniz.

  • 60 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    60 | 170

    Eğer yaptığınız yemek çok yağlı olursa fazla yağı birkaç buz küpü ve kağıt havluyla alabilirsiniz. Buzu havluyla sarın ve yemeğin üzerinde gezdirin. Buz mıknatıs görevi görerek yüzen yağı çekecektir.

  • 61 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    61 | 170

    Eğer cupcake kalıbınız yoksa, bunun yerine parşömen kağıdı kullanabilirsiniz.

  • 62 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    62 | 170

    Pizza veya diğer pişmiş yemeklerinizi mikrodalga fırında ısıtırken yanına bir bardak su koyun. Nem, yemeğin kurumasını engelleyecektir.

  • 63 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    63 | 170

    Dökme demir tencerelerinizin zamanla paslanmasını engellemek için bulaşık deterjanı kullanmayın. Bunun yerine tablet tuz kullanın. Bu yöntem pişirme esnasındaki baharatların kalıcı kokularını ortadan kaldırır.

  • 64 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    64 | 170

    Maydanoz, dereotu gibi otlarınızı buz küpü tepsisinde dondurursanız, vitaminlerini korumuş olursunuz.

  • 65 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    65 | 170

    Evden çıkmadan önce dondurucunuza su dolu bir bardak bırakın. Su donduktan sonra ise donmuş buzun üzerine madeni para koyun.  

     

  • 66 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    66 | 170

    Ardından da kupayı tekrar dondurucunuza yerleştirin. Döndüğünüzde bardağı kontrol etmekte ihmal etmeyin.

  • 67 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    67 | 170

    Eğer bozuk para bardağın içerisine düşmüşse yiyecekleriniz bozulmuş demektir. Yani bardaktaki buz erimiş ve yiyeceklerinizin de buzu çözülmüştür. Bozuk para bıraktığınız gibiyse de yiyeceklerinizi rahatlıkla tüketebilirsiniz. 

  • 68 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    68 | 170

    Cevizlerin aromasını ve besleyici özelliklerini korumak için dondurun. Dondurucuya koymadan önce onları küçük kaplara koyun.

  • 69 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    69 | 170

    Sarımsak veya soğan kokularını elinizden çıkarmak için sofra tuzu veya limonu kullanın. Onları ellerinize sürtün ve su ile durulayın.

  • 70 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    70 | 170

    Tenceredeki yemeğin taşmamasını istiyorsanız üzerine tahta bir kaşık bırakın. Asla taşmayacaktır.

  • 71 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    71 | 170

    Çelik mutfak eşyalarınızın parlaklığını geri kazandırmak için, onları sirke ve su karışımı ile yıkayın. Eğer metal parçaları yoksa aynı karışımla bir gece beklerek elde edebilirsiniz.

  • 72 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    72 | 170

    Ahşap kaşık ve spatulalar zamanla kararır ve kötü kokuya sahip olur. Bunun için ahşap gereçlerini suda kaynatın ve güneşte kurumaya bırakın. Bu yolla ahşap gereçleriniz eski haline kavuşacaktır.

  • 73 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    73 | 170

    Doğrama tahtalarınızdan gelen kötü kokuları gidermek için tahtalarınızı unla ovun ve 10-15 dakika bekletin. Daha sonra yarım limon ile silin. Bu yöntem kötü kokuları yok etmenin garantisini verir. 

  • 74 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    74 | 170

    Eğer yemek yaparken kendi notlarınızdan veya bir yemek kitabından yardım alıyorsanız, onları tezgah üzerinde tutmak biraz sakıncalı olabilir. Bunun için kitabı istediğiniz sayfada tutmak ve sabitlemek amacıyla bir pantalon askısı kullanın. Kitabınızı yemek yapacağınız yerin üzerinde güvenli olacak şekilde asın. 

  • 75 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    75 | 170

    Streç filminiz kullanırken kopup yapışıyor mu? Bunu engellemek için streç filmi buzdolabında saklayın. Soğuk, kopmaları ve kapışmaları en aza indirir.

  • 76 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    76 | 170

    Yumurtları kaynattığınız suyun içine sirke ya da karbonat ekleyin. Bu yöntem, yumurtalarınızın kolayca soyulmasını sğlayacaktır.

  • 77 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    77 | 170

    Limonun suyunu son damlasına kadar kullanmak istiyorsanız, önce buzdolabında bekletin. Ardından mikrodalga fırında 15-20 saniye bekletin.

  • 78 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    78 | 170

    Peynirin rendeye yapışmaması için yarım saat boyunca buzdolabında bekletin. 

  • 79 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    79 | 170

    Gözleriniz yaşarmadan soğan kesmek için, doğramadan yarım saat önce soğanı buzdolabında bekletin.

  • 80 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    80 | 170

    Mükemmel yumurta pişirmek için, ocağın üstüne tavayı koyun. Yağ yerine su ekleyin ve yumurtaları kırın.

  • 81 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    81 | 170

    Yumurtalarınızın ne kadar taze olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz.

    Tam şekilde dibe çöküyorsa taze, yarısı çöküyorsa bir haftalık, sadece uç kısmı zemine değiyorsa 2-3 haftalık, dibe vurmuyorsa oldukça bayattır.

  • 82 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    82 | 170

    Limonu kolaylıkla sıkmak istiyorsanız elinizle baskı uygulayıp yuvarlayın.

  • 83 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    83 | 170

    Sarımsakları sıcak suya bırakırsanız kabuklar kendiliğinden düşecektir.

  • 84 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    84 | 170

    Dondurmanızı buzluğa koyacaksanız mutfak poşetinde koymanız tazeliğini koruyacaktır.

  • 85 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    85 | 170

    Zencefiliniz ziyan olsun istemiyorsanız, kaşıkla soyabilirsiniz.

  • 86 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    86 | 170

    Yumurtaları suda haşlamak istemeyenler için: Fırında yumurta

    Yumurtalarınızı 15 dakika yüksek ayarda fırında tutmanız yeterli.

  • 87 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    87 | 170

    Donmuş tereyağını kısa sürede yumuşatmak için bir bardağı ısıtın, tereyağını bir tabağa koyup üzerine su bardağı kapatın.

  • 88 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    88 | 170

    Tırnaklarınızı keserken etrafa dökülmesini istemiyorsanız bu pratik bilgi tam size göre.

     

  • 89 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    89 | 170

    Tırnak makasının iki yanına yapıştıracağınız bantlar, kestiğiniz tırnak parçalarını tutup muhafaza edecektir.

     

  • 90 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    90 | 170
  • 91 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    91 | 170
  • 92 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    92 | 170
  • 93 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    93 | 170
  • 94 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    94 | 170

    Banyoda lavabo üzerine koyulan malzemelerin su ile temas ettikten sonra altının zarar görmemesi için, oje ile altına koruyucu katman yapabilirsiniz.

     

  • 95 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    95 | 170
  • 96 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    96 | 170

     Lavabo musluğundan kovaya su doldurmak hortumunuz yoksa çok zor bir iştir.

     

  • 97 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    97 | 170

    Ancak fotoğraftaki gibi bir kürek, hortum işlemi görüp, suyun kovaya akmasında geçici bir çözüm sağlamış olur.

     

  • 98 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    98 | 170
  • 99 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    99 | 170

    Sabunların su ile teması sonrası altlarının erimemesi için sabunluk kabına lastik takıp, sabunu üzerine bırakabilirsiniz.

     

  • 100 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    100 | 170

    Böylelikle sabunda kalan su akmış olacaktırPipeti fotoğraftaki gibi keserek lavabo içine sokarsanır lavaboyu tıkayan ip vb. şeyleri çıkarmış olursunuz.

  • 101 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    101 | 170
  • 102 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    102 | 170

    Pipeti fotoğraftaki gibi keserek lavabo içine sokarsanır lavaboyu tıkayan ip vb. şeyleri çıkarmış olursunuz.

  • 103 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    103 | 170
  • 104 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    104 | 170
  • 105 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    105 | 170
  • 106 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    106 | 170
  • 107 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    107 | 170
  • 108 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    108 | 170

     

    Bol gelen pantolonları yeni kilonuzda giymek için yapmanız gereken lastik parçası kullanmak.

     

  • 109 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    109 | 170

    Lastik parçasını, kot pantolonun arka iç kısmına ölçünüze göre çektikten sonra dikmeniz yeterli.

     

  • 110 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    110 | 170
  • 111 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    111 | 170
  • 112 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    112 | 170
  • 113 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    113 | 170
  • 114 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    114 | 170

    SÜNGER DEYİP GEÇMEYİN!

    Süngeri şekildeki gibi takıp cam perdeliklerini kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

     

  • 115 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    115 | 170
  • 116 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    116 | 170

    Süngeri ayrıca iğnelik olarak kullanabilirsiniz.

     

  • 117 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    117 | 170

     

    Elinizi yıkarken sünger arasına koyulan sabun süngerin kısa sürede köpürmesini sağlar.

     

  • 118 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    118 | 170
  • 119 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    119 | 170

     

    Saksının en altına sünger koyarak sulama işlemi sonrası yere su akmasını önleyebilirsiniz.

     

  • 120 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    120 | 170
  • 121 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    121 | 170
  • 122 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    122 | 170

     

    Süngeri şekildeki gibi keserek vantilatör tellerini kolaylıkla silebilirsiniz.

     

  • 123 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    123 | 170
  • 124 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    124 | 170
  • 125 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    125 | 170

     

    Süngerin dışındaki sert kısmı yuvarlayıp tıkalı hortumun içine koyarsanız, su verdikten sonra hortumun içindeki pisliklerin çıkmasını sağlayabilirsiniz.

     

  • 126 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    126 | 170
  • 127 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    127 | 170
  • 128 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    128 | 170
  • 129 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    129 | 170

     

    Süngeri ıslatıp poşet içerisinde buzlukta dondurursanız soğutucu kutularında yiyecek ve içeceklerinizi serin tutabilirsiniz.

     

  • 130 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    130 | 170
  • 131 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    131 | 170
  • 132 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    132 | 170

     

    Süngerle tohumların filizlenmesini sağlayabilirsiniz.  

     

  • 133 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    133 | 170
  • 134 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    134 | 170
  • 135 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    135 | 170

    Bahçe ile uğraşmanın rahatlatıcı etkisi olsa da, bu huzur veren aktivitenin zorlukları da yok değil. Mesela özenle ektiğiniz bitkiler, ezilebilir ya da bitkilerin dalları kırılabilir. Bunun için çözüm ise toprağa çatal batırmak! Çatal, ektiğiniz bitkileri hayvanlardan koruyacak.

  • 136 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    136 | 170

    Siz de gönül rahatlığıyla bahçecilik işlerinizi yapabileceksiniz.

  • 137 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    137 | 170

    Yumurta içerdiği protein ve kalsiyum sayesinde oldukça faydalı bir besin. Özellikle yumurtanın kabuğunda yer alan kalsiyum miktarının da çok fazla olduğu biliniyor. Bu nedenle yumurta kabuğu ve suyu çok çeşitli yerlerde işinize yarayacaktır. Örneğin yumurta kabuğunu ufalayıp toprağa serperseniz, bitkileriniz daha gür çıkar.

  • 138 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    138 | 170

    Yumurta kabuğunu bahçecilik işlerinde kullanabilirsiniz. 

     

     

  • 139 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    139 | 170

    Çünkü yumurta kabuğunda yüksek miktarda mineral ve protein bulunur.

     

  • 140 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    140 | 170

    Eğer kabukları çöpe atmak yerine iyice ufalayıp toz haline getirdikten sonra toprağa gömerseniz, bitkileriniz canlı ve gür çıkar.

  • 141 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    141 | 170

    İşte bu şekilde!

  • 142 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    142 | 170

    Yumurta suyu da içerisinde yer alan kalsiyum nedeniyle bitkiler için oldukça faydalı. 

  • 143 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    143 | 170

    Sade su yerine bitkilerinize döktüğünüz kaynamış yumurta suyu bitkilerinizi canlandırmaya yetecektir. 

  • 144 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    144 | 170

    Yumurta suyu ile daha parlak ve ışıltılı saçlara kavuşabilirsiniz. Çünkü yumurtadaki protein, suda kaynatıldığında çözülür.

     

  • 145 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    145 | 170

    Yumurta suyunu saçlarınıza sürerseniz de saçlarınız daha canlı gözükür.

     

  • 146 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    146 | 170

    Tencere ve çaydanlığınızdaki kireci yok edebilmek için kaynatılmış yumurta suyunu kullanabilirsiniz.

  • 147 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    147 | 170

    Bunun için yumurta güçlü bir kireç sökücüdür. Bunun için kabın içerisine yumurta kabuklarını alıp kaynatınız. İçerisine de biraz sirke dökünüz. Kirecin ortadan kalktığını göreceksiniz.

  • 148 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    148 | 170

    Eğer ayak parmağınıza tırnak batmışsa bu yöntem ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olacaktır. Bunun için ilk önce ayaklarınızı ılık suda 15-20 dakika kadar bekletin. 

  • 149 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    149 | 170

    Ardından temiz bir diş ipini tırnağınızın altına yerleştirin ve yavaşça ipi yukarıya doğru kaldırın. Böylelikle batan tırnak parmağınızdan çıkacaktır. Ardından tırnak batmasıyla oluşan yaranın geçmesi için bölgeye antiseptik bir krem sürün ve parmağınızı korumak için parmağınızı bandajlayın.

  • 150 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    150 | 170

    Kot pantolona yapışan sakızı kolayca çıkarmak mümkün.

  • 151 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    151 | 170

    Pantolondan, sakızı kolayca sökmek için yapmanız gereken şey ise sadece bir buz...

  • 152 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    152 | 170

    Sakızın üzerine buz tuttuktan sonra sakız, pantolonunuzdan kolayca çıkacaktır. 

  • 153 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    153 | 170

    Saksılarınızın dibine yumurta koyarak bir mucizeye sebep olabilirsiniz, nasıl mı?

  • 154 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    154 | 170

    Tropikal ortamlarda yetişen muz A, C, E, K, B6 vitaminleri ve  çinko, potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve manganez gibi minarelleri barındırıyor.

  • 155 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    155 | 170

    En çok muz yetiştiricilerinin tercih ettiği yöntem olan toprağa yumurta gömmek, bitkilerin gerekli olan minerali almalarına yarar.

  • 156 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    156 | 170

    Tadı ve kokusu açısından bir çok kişinin sevdiği muzun kabuklarında ise bir çok marifet var.

  • 157 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    157 | 170

    Sağlam yumurtadan yavaş yavaş ihtiyacı olan minerali alan bitkiler, daha iyi büyüyüp gelişirler. Kabuklarını çöpe atmak yerine onları değerlendirebilirsiniz.

  • 158 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    158 | 170

    Bazı eşyaların banyoda olması sağlığınızı tehdit ediyor. Örneğin tıraş bıçağını banyoda saklamayın! 

  • 159 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    159 | 170

    Banyodaki nemli koşullar, metal jiletlerinin paslanmasına yol açar. Bu yüzden, kullandığınız jiletleri saklamak için banyo haricinde bir yer seçmelisiniz.

     

  • 160 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    160 | 170

    Evinizdeki saksılara vurduğunuzda belirgin sesler çıkıyorsa temizlik vakti gelmiş demektir.

  • 161 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    161 | 170

    Saksınızı içine tamamen gireceği büyük ve çukur bir kaba koyun. Büyük kabın içine, saksının üzerini 2 parmak geçecek biçimde suyla doldurun.

  • 162 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    162 | 170

    Saksınızı kabın içinde hava kabarcığı çıkmayana kadar bekletin. Bitkilerinizin tozlanan yapraklarını nemli bir süngerle silin. 

  • 163 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    163 | 170

    Bitkilerin en büyük düşmanları saksılannızın içinde kendiliğinden oluşan kurtlardır.

  • 164 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    164 | 170

    Çiçeğinizin sulama suyuna bir tatlı kaşığı hardal karıştırın. Böylece çiçeklerinizi zararlılardan korumuş olursunuz.

     

  • 165 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    165 | 170

    Buzdolabında bozulmaya yüz tutmuş domatesleriniz mi var? Sakın atmayın! Bozulmak üzere olan domatesleri kullanarak yeni domatesler elde edebilirsiniz.

     

     

  • 166 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    166 | 170

     Hem de haftalar içinde.

  • 167 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    167 | 170

    Videoyu çeken kişi, sadece bir saksı, biraz toprak ve bozulmak üzere olan bir domatesle nasıl yeni domatesler elde edebileceğimizi gösteriyor.

  • 168 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    168 | 170

    Tabii ki doğanın yardımı da yadsınamaz.

     

     

  • 169 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    169 | 170

    Her gün sulayın ve 1-2 hafta bekleyin.

     

  • 170 Hem masrafsız hem de yararlı pratik bilgiler
    170 | 170

    Şaşırtıcı şekilde yeni domateslerin filizlendiğini göreceksiniz.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X