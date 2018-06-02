Haşlanan makarnanın suyunu, hiç böyle süzmeyi düşünmüş müydünüz? Bu yöntem sayesinde makarnayı tencereden süzgece, oradan da tekrar tencereye aktarmak yerine işinizi bir hayli kolaylaştırmış olacaksınız.
Doğrama tahtasının kirini temizlemek için bir limon ve tuz işinizi görecektir.
Tencere kapaklarına yer bulmak her zaman sıkıntıdır. Dolap kapağına tutacak yapıştırarak alternatif saklama alanı oluşturabilirsiniz.
Lavabolarda oluşan kötü kokudan kurtulmak için tarçın kullanabilirsiniz.
Bunun için lavabonun içerisine bir avuç tarçın dökün. Ardından musluğun sıcak su kısmını kullanarak lavaboyu yıkayın. Tarçın hoş kokusuyla lavaboda oluşan kötü kokuyu engelleyecektir.
Tıkanmış lavaboya biraz soda ve limon döküp bekletmeniz yeterli olacaktır.
Gün boyu topuklu ayakkabı ile rahatça yürümek için ikinci ve üçüncü ayak parmağınızı yara bandıyla sabitleyebilirsiniz.
Bunun nedeni ise bu iki parmağın arasında yer alan sinirdir. Parmaklar bantlandığında ağırlık sinirinize eşit bir şekilde baskı yapar ve böylece ayağınızdaki ağrı azalmış olur.
Sert ayakkabıları esnetmek için kurutma makinesi kullanın. Saç kurutma makinesini en düşük ayara getirin. Ardından makinenin başını ayakkabının iç kısmına doğru tutun. Makineyi bir süre ayakkabıya tuttuktan sonra aleti kapayın. Ardından bir çift çorabı ayakkabının içerisine yerleştirin. Ayakkabı soğuduktan sonra, ayaklarınızın şekline uyum sağlayacaktır.
Ayakkabı kokusu için çay poşeti kullanabilirsiniz. Bir gece önceden ayakkabı içine yerleştireceğiniz çay poşeti sabaha kadar ayakkabınızdaki kokuyu alacaktır.
Banyolarımız için düşünülmüş pratik bilgiler hem hayatı kolaylaştırıyor hem de mucizevi sonuçlar ortaya çıkarıyor. İşte birbirinden ilginç çözümler...
Banyodaki duş başlığı tıkanmış ise sirkeli suda bekletmek deliklerinin temizlenmesine yardımcı olacaktır.
Banyo yaparken aynaların buhar olmaması için traş köpüğünden faydalanabilirsiniz.
Aynayı tıraş köpüğü ile silmek aynayı net olarak görmemize yardımcı olur.
Soğanları uygun koşullarda saklarsanız sekiz aya kadar kullanabilirsiniz.
Soğanların daha taze kalması için çok kolay bir yöntem var. Bunun için ilk önce külotlu çorabın bacak kısmına soğanı koyup bağlayın, sonra diğer soğanı ekleyin. Bu işlemi devam ettirebildiğiniz kadar ettirin. İşte hazır!
Patates doğal beyazlatma için mükemmel bir sebzedir. Hafif asitli olan patatesi koltuk altı kararmalarından kurtulmak için kullanabilirsiniz. Bunun için ilk önce patatesleri dilimleyin.
Ardından da dilimlerle koltuk altınızı ovalayın. 10 dakikalık ovalama işleminden sonra koltuk altınızı ılık suyla yıkayın. Bu kürü haftada üç kez uygulayın.
SARIMSAĞI YASTIK ALTINA KOYARSANIZ...
Binlerce yıldır, farklı kültürlerin, çeşitli amaçlar dahilinde kullandığı sarımsak, nahoş kokusuna rağmen, vitamin deposu olarak biliniyor. Tansiyonu dengeleyen, kalp sağlığını koruyan sarımsağın bu seferki kullanım amacı ise çok başka.
Sarımsağı, yastığın altına koyarak uyumanın pek çok faydası olduğuna inanılıyor. Eğer uyku problemi yaşıyorsanız, yastığınızın altına sarımsak koyarak uyuyun. Koku ilk başta sizi rahatsız etse de sarımsak sayesinde uykunuzu daha iyi aldığınızı fark edeceksiniz.
Domatesi daha uzun süre taze tutmak için buzdolabı yerine oda sıcaklığında muhafaza etmelisiniz. Ancak sıcak havalarda buz gibi, sulu ve taze domatesler tüketmek istiyorsanız bu yöntem tam size göre! Domatesin ömrünü birkaç gün daha uzatmak ve daha sulu kalmalarını sağlamak için koparılan kısmını aşağı tarafta buzdolabında saklamalısınız.
Koparılan kısmın aşağı tarafta kalması domateslerin çabuk çürümesini geciktirir.
Çünkü domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur.
Ayrıca domatesin en susuz kısmı da koparıldığı yerdir.
Eğer domatesi ters çevirirsek sulu kısım koparılan kısma iner ve domatesin her bölgesi sulu ve tatlı olur.
İşte ters çevrilen domates ile çevrilmeyen arasındaki şaşırtıcı fark!
İşte kolayca uygulayabileceğiniz mutfaktan temizliğe, alışverişten cilt bakımına kadar hayatınızın her alanında size yardımcı olacak bilgiler...
Gömleklerin yakalarını kusursuzca ütülemek için saç düzleştiricisini kullanabilirsiniz.
Terliklerin parmak arası plastikleri yuvalarından çıkıyorsa, paketlere takılan bu plastik parmalarından faydalanın.
Ellerinize bulaşan acı biberden kurtulmak için, zeytinyağı ile ellerinizi iyice ovalayın. Sonra da sabun ile yıkayın.
Parafin yağı ve mum ile kaplayarak karpuzu kışa kadar saklayabilirsiniz. Çünkü bu iki malzeme karpuzu dış etmenlerden ve nem kaydından koruyor. Bunun için ilk olarak kışa saklayacağınız karpuzda hiçbir çatlak, çürük ya da başka bir hasar olmamasına dikkat etmelisiniz. Çünkü çürük karpuz istenen sonucu vermez.
Diğer yandan çok büyük bir karpuz seçmemelisiniz. Saklayacağınız karpuzun ağırlığı 4 kilogram civarında olmalı. Karpuz kabuğu ne kadar kalın olursa o kadar iyidir.
Karpuzu kışa hazırlamak için öncelikle kuru bir bezle karpuzu silin. Parafin yağı ve mumu bir kapta eritin. Biraz soğuduktan sonra karpuzunuzu bu karışımla kaplayın. Mum ve parafin yağı iyice donduktan sonra gazete kağıtlarıyla karpuzu serin ve karanlık bir yerde muhafaza edin.
EĞER KARPUZUN ÜZERİNDE KAHVERENGİ LEKELER VARSA...
Yaz aylarının sevilen meyvesi karpuzun seçimi hakkında pek çok ipucu var. İşte mükemmel karpuzu seçerken dikkat etmeniz gerekenler...
Eğer karpuzun kabuğunda kahverengi çizgiler görünce çürük deyip almıyorsanız hata ediyorsunuz.
Karpuz yüzeyindeki kahverengi noktalar ve çizikler karpuz büyürken çiçeğinin arılar tarafından çokça ziyaret edildiğini gösterir.
Tozlaşma denilen bu doğal olay ne kadar çok olursa karpuz o kadar tatlı oluyor. Yani kahverengi benekli, çizikli karpuz görürseniz hemen almalısınız.
Karpuzun dip kısmının rengi ne kadar sarıya yakın olursa alacağınız karpuz da o kadar tatlı olur. Yani o bölge beyazsa, satın alacağınız karpuz tatsızdır.
Karpuzun şekline göre de cinsini kolayca anlayabilirsiniz. Karpuzun ince ve uzun olan karpuzlar bol sulu olur.
Daha yuvarlak olanları ise tatlıdır.
Karpuz sapı, karpuzun olgun olduğunu gösterir (şayet rengi koyu ise). Eğer sapın rengi yeşilse yakın zamanda toplandığını ve olgun olmadığını gösterir.
Karpuzu küçüklüğüne ya da büyüklüğüne göre değerlendirmemelisiniz. Önemli olan nokta karpuzu elinize aldığınızda ağır hissetmenizdir. Çünkü büyük karpuzlar da pekala kelek çıkabilir.
POŞETİN İÇİNE İSPİRTO DOLDURURSANIZ...
Karasinekler her yerde her an belirebilen hayvanlardır. Genellikle sıcak havalarda ortaya çıkan bu sinekleri rahatlıkla evinizden uzaklaştırabilmeniz mümkün.
İşte karasineklerin evinizden uzaklaşmasını sağlayacak en etkili ve en pratik yöntem…
Evinize karasineklerin girmesini istemiyorsanız ispirtolu suyla karasinekleri evden uzaklaştırabilirsiniz. Sürekli bir yerde toplanmaya meyilli olan karasinekler için bu yöntem en etkili yoldur.
Ayrıca ispirtonun böceklere ve sineklere karşı inanılmaz bir kokuya sahip olması onları uzaklaştırmada etkili olacaktır. Özellikle ispirtoları şeffaf poşetlerin içerisine yerleştirip ışık alan bir yere kapı önüne veya cam önüne ışık alan herhangi bir yere asabilirsiniz. Şeffaf poşetler güneş ışığının kırılmasına ve prizmalar oluşmasına neden olacaktır. Bu optik etki sayesinde uçan sinekler hem kokudan hemde ışıktan bulunduğunuz ortama yaklaşamayacaklardır.
Tüylenen kazağınızı tıraş bıçağıyla temizleyebilirsiniz.
Açık renkli giysilerinizden fondöten lekesini çıkarmak için tıraş köpüğü kullanın.
Beyaz kıyafetlerde oluşan sararmayı gidermek için, sararmış bölgeleri düz beyaz hamam sabunu ile yıkayın.
Salatalıklarınızın ve kabaklarınızın içlerini kolayca çıkartmak için bir dondurma kaşığı kullanabilirsiniz.
Eğer yaptığınız yemek çok yağlı olursa fazla yağı birkaç buz küpü ve kağıt havluyla alabilirsiniz. Buzu havluyla sarın ve yemeğin üzerinde gezdirin. Buz mıknatıs görevi görerek yüzen yağı çekecektir.
Eğer cupcake kalıbınız yoksa, bunun yerine parşömen kağıdı kullanabilirsiniz.
Pizza veya diğer pişmiş yemeklerinizi mikrodalga fırında ısıtırken yanına bir bardak su koyun. Nem, yemeğin kurumasını engelleyecektir.
Dökme demir tencerelerinizin zamanla paslanmasını engellemek için bulaşık deterjanı kullanmayın. Bunun yerine tablet tuz kullanın. Bu yöntem pişirme esnasındaki baharatların kalıcı kokularını ortadan kaldırır.
Maydanoz, dereotu gibi otlarınızı buz küpü tepsisinde dondurursanız, vitaminlerini korumuş olursunuz.
Evden çıkmadan önce dondurucunuza su dolu bir bardak bırakın. Su donduktan sonra ise donmuş buzun üzerine madeni para koyun.
Ardından da kupayı tekrar dondurucunuza yerleştirin. Döndüğünüzde bardağı kontrol etmekte ihmal etmeyin.
Eğer bozuk para bardağın içerisine düşmüşse yiyecekleriniz bozulmuş demektir. Yani bardaktaki buz erimiş ve yiyeceklerinizin de buzu çözülmüştür. Bozuk para bıraktığınız gibiyse de yiyeceklerinizi rahatlıkla tüketebilirsiniz.
Cevizlerin aromasını ve besleyici özelliklerini korumak için dondurun. Dondurucuya koymadan önce onları küçük kaplara koyun.
Sarımsak veya soğan kokularını elinizden çıkarmak için sofra tuzu veya limonu kullanın. Onları ellerinize sürtün ve su ile durulayın.
Tenceredeki yemeğin taşmamasını istiyorsanız üzerine tahta bir kaşık bırakın. Asla taşmayacaktır.
Çelik mutfak eşyalarınızın parlaklığını geri kazandırmak için, onları sirke ve su karışımı ile yıkayın. Eğer metal parçaları yoksa aynı karışımla bir gece beklerek elde edebilirsiniz.
Ahşap kaşık ve spatulalar zamanla kararır ve kötü kokuya sahip olur. Bunun için ahşap gereçlerini suda kaynatın ve güneşte kurumaya bırakın. Bu yolla ahşap gereçleriniz eski haline kavuşacaktır.
Doğrama tahtalarınızdan gelen kötü kokuları gidermek için tahtalarınızı unla ovun ve 10-15 dakika bekletin. Daha sonra yarım limon ile silin. Bu yöntem kötü kokuları yok etmenin garantisini verir.
Eğer yemek yaparken kendi notlarınızdan veya bir yemek kitabından yardım alıyorsanız, onları tezgah üzerinde tutmak biraz sakıncalı olabilir. Bunun için kitabı istediğiniz sayfada tutmak ve sabitlemek amacıyla bir pantalon askısı kullanın. Kitabınızı yemek yapacağınız yerin üzerinde güvenli olacak şekilde asın.
Streç filminiz kullanırken kopup yapışıyor mu? Bunu engellemek için streç filmi buzdolabında saklayın. Soğuk, kopmaları ve kapışmaları en aza indirir.
Yumurtları kaynattığınız suyun içine sirke ya da karbonat ekleyin. Bu yöntem, yumurtalarınızın kolayca soyulmasını sğlayacaktır.
Limonun suyunu son damlasına kadar kullanmak istiyorsanız, önce buzdolabında bekletin. Ardından mikrodalga fırında 15-20 saniye bekletin.
Peynirin rendeye yapışmaması için yarım saat boyunca buzdolabında bekletin.
Gözleriniz yaşarmadan soğan kesmek için, doğramadan yarım saat önce soğanı buzdolabında bekletin.
Mükemmel yumurta pişirmek için, ocağın üstüne tavayı koyun. Yağ yerine su ekleyin ve yumurtaları kırın.
Yumurtalarınızın ne kadar taze olduğunu bu şekilde anlayabilirsiniz.
Tam şekilde dibe çöküyorsa taze, yarısı çöküyorsa bir haftalık, sadece uç kısmı zemine değiyorsa 2-3 haftalık, dibe vurmuyorsa oldukça bayattır.
Limonu kolaylıkla sıkmak istiyorsanız elinizle baskı uygulayıp yuvarlayın.
Sarımsakları sıcak suya bırakırsanız kabuklar kendiliğinden düşecektir.
Dondurmanızı buzluğa koyacaksanız mutfak poşetinde koymanız tazeliğini koruyacaktır.
Zencefiliniz ziyan olsun istemiyorsanız, kaşıkla soyabilirsiniz.
Yumurtaları suda haşlamak istemeyenler için: Fırında yumurta
Yumurtalarınızı 15 dakika yüksek ayarda fırında tutmanız yeterli.
Donmuş tereyağını kısa sürede yumuşatmak için bir bardağı ısıtın, tereyağını bir tabağa koyup üzerine su bardağı kapatın.
Tırnaklarınızı keserken etrafa dökülmesini istemiyorsanız bu pratik bilgi tam size göre.
Tırnak makasının iki yanına yapıştıracağınız bantlar, kestiğiniz tırnak parçalarını tutup muhafaza edecektir.
Banyoda lavabo üzerine koyulan malzemelerin su ile temas ettikten sonra altının zarar görmemesi için, oje ile altına koruyucu katman yapabilirsiniz.
Lavabo musluğundan kovaya su doldurmak hortumunuz yoksa çok zor bir iştir.
Ancak fotoğraftaki gibi bir kürek, hortum işlemi görüp, suyun kovaya akmasında geçici bir çözüm sağlamış olur.
Sabunların su ile teması sonrası altlarının erimemesi için sabunluk kabına lastik takıp, sabunu üzerine bırakabilirsiniz.
Böylelikle sabunda kalan su akmış olacaktırPipeti fotoğraftaki gibi keserek lavabo içine sokarsanır lavaboyu tıkayan ip vb. şeyleri çıkarmış olursunuz.
Pipeti fotoğraftaki gibi keserek lavabo içine sokarsanır lavaboyu tıkayan ip vb. şeyleri çıkarmış olursunuz.
Bol gelen pantolonları yeni kilonuzda giymek için yapmanız gereken lastik parçası kullanmak.
Lastik parçasını, kot pantolonun arka iç kısmına ölçünüze göre çektikten sonra dikmeniz yeterli.
SÜNGER DEYİP GEÇMEYİN!
Süngeri şekildeki gibi takıp cam perdeliklerini kolaylıkla temizleyebilirsiniz.
Süngeri ayrıca iğnelik olarak kullanabilirsiniz.
Elinizi yıkarken sünger arasına koyulan sabun süngerin kısa sürede köpürmesini sağlar.
Saksının en altına sünger koyarak sulama işlemi sonrası yere su akmasını önleyebilirsiniz.
Süngeri şekildeki gibi keserek vantilatör tellerini kolaylıkla silebilirsiniz.
Süngerin dışındaki sert kısmı yuvarlayıp tıkalı hortumun içine koyarsanız, su verdikten sonra hortumun içindeki pisliklerin çıkmasını sağlayabilirsiniz.
Süngeri ıslatıp poşet içerisinde buzlukta dondurursanız soğutucu kutularında yiyecek ve içeceklerinizi serin tutabilirsiniz.
Süngerle tohumların filizlenmesini sağlayabilirsiniz.
Bahçe ile uğraşmanın rahatlatıcı etkisi olsa da, bu huzur veren aktivitenin zorlukları da yok değil. Mesela özenle ektiğiniz bitkiler, ezilebilir ya da bitkilerin dalları kırılabilir. Bunun için çözüm ise toprağa çatal batırmak! Çatal, ektiğiniz bitkileri hayvanlardan koruyacak.
Siz de gönül rahatlığıyla bahçecilik işlerinizi yapabileceksiniz.
Yumurta içerdiği protein ve kalsiyum sayesinde oldukça faydalı bir besin. Özellikle yumurtanın kabuğunda yer alan kalsiyum miktarının da çok fazla olduğu biliniyor. Bu nedenle yumurta kabuğu ve suyu çok çeşitli yerlerde işinize yarayacaktır. Örneğin yumurta kabuğunu ufalayıp toprağa serperseniz, bitkileriniz daha gür çıkar.
Yumurta kabuğunu bahçecilik işlerinde kullanabilirsiniz.
Çünkü yumurta kabuğunda yüksek miktarda mineral ve protein bulunur.
Eğer kabukları çöpe atmak yerine iyice ufalayıp toz haline getirdikten sonra toprağa gömerseniz, bitkileriniz canlı ve gür çıkar.
İşte bu şekilde!
Yumurta suyu da içerisinde yer alan kalsiyum nedeniyle bitkiler için oldukça faydalı.
Sade su yerine bitkilerinize döktüğünüz kaynamış yumurta suyu bitkilerinizi canlandırmaya yetecektir.
Yumurta suyu ile daha parlak ve ışıltılı saçlara kavuşabilirsiniz. Çünkü yumurtadaki protein, suda kaynatıldığında çözülür.
Yumurta suyunu saçlarınıza sürerseniz de saçlarınız daha canlı gözükür.
Tencere ve çaydanlığınızdaki kireci yok edebilmek için kaynatılmış yumurta suyunu kullanabilirsiniz.
Bunun için yumurta güçlü bir kireç sökücüdür. Bunun için kabın içerisine yumurta kabuklarını alıp kaynatınız. İçerisine de biraz sirke dökünüz. Kirecin ortadan kalktığını göreceksiniz.
Eğer ayak parmağınıza tırnak batmışsa bu yöntem ağrılarınızın hafiflemesine yardımcı olacaktır. Bunun için ilk önce ayaklarınızı ılık suda 15-20 dakika kadar bekletin.
Ardından temiz bir diş ipini tırnağınızın altına yerleştirin ve yavaşça ipi yukarıya doğru kaldırın. Böylelikle batan tırnak parmağınızdan çıkacaktır. Ardından tırnak batmasıyla oluşan yaranın geçmesi için bölgeye antiseptik bir krem sürün ve parmağınızı korumak için parmağınızı bandajlayın.
Kot pantolona yapışan sakızı kolayca çıkarmak mümkün.
Pantolondan, sakızı kolayca sökmek için yapmanız gereken şey ise sadece bir buz...
Sakızın üzerine buz tuttuktan sonra sakız, pantolonunuzdan kolayca çıkacaktır.
Saksılarınızın dibine yumurta koyarak bir mucizeye sebep olabilirsiniz, nasıl mı?
Tropikal ortamlarda yetişen muz A, C, E, K, B6 vitaminleri ve çinko, potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve manganez gibi minarelleri barındırıyor.
En çok muz yetiştiricilerinin tercih ettiği yöntem olan toprağa yumurta gömmek, bitkilerin gerekli olan minerali almalarına yarar.
Tadı ve kokusu açısından bir çok kişinin sevdiği muzun kabuklarında ise bir çok marifet var.
Sağlam yumurtadan yavaş yavaş ihtiyacı olan minerali alan bitkiler, daha iyi büyüyüp gelişirler. Kabuklarını çöpe atmak yerine onları değerlendirebilirsiniz.
Bazı eşyaların banyoda olması sağlığınızı tehdit ediyor. Örneğin tıraş bıçağını banyoda saklamayın!
Banyodaki nemli koşullar, metal jiletlerinin paslanmasına yol açar. Bu yüzden, kullandığınız jiletleri saklamak için banyo haricinde bir yer seçmelisiniz.
Evinizdeki saksılara vurduğunuzda belirgin sesler çıkıyorsa temizlik vakti gelmiş demektir.
Saksınızı içine tamamen gireceği büyük ve çukur bir kaba koyun. Büyük kabın içine, saksının üzerini 2 parmak geçecek biçimde suyla doldurun.
Saksınızı kabın içinde hava kabarcığı çıkmayana kadar bekletin. Bitkilerinizin tozlanan yapraklarını nemli bir süngerle silin.
Bitkilerin en büyük düşmanları saksılannızın içinde kendiliğinden oluşan kurtlardır.
Çiçeğinizin sulama suyuna bir tatlı kaşığı hardal karıştırın. Böylece çiçeklerinizi zararlılardan korumuş olursunuz.
Buzdolabında bozulmaya yüz tutmuş domatesleriniz mi var? Sakın atmayın! Bozulmak üzere olan domatesleri kullanarak yeni domatesler elde edebilirsiniz.
Hem de haftalar içinde.
Videoyu çeken kişi, sadece bir saksı, biraz toprak ve bozulmak üzere olan bir domatesle nasıl yeni domatesler elde edebileceğimizi gösteriyor.
Tabii ki doğanın yardımı da yadsınamaz.
Her gün sulayın ve 1-2 hafta bekleyin.
Şaşırtıcı şekilde yeni domateslerin filizlendiğini göreceksiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.