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Özellikle salondaki büyük koltuk ona ait, kimseyi oturtmuyor. Biri oturduğunda da hemen kafasıyla tosluyor. Orada oturmayı ve yatmayı seviyor. Bizim için aileden biri. Eve gelenler şaşırıyorlar ama herkes alıştı, komşular da alıştı. Tamamen aileden biri gibi oldu. Yemek saatlerini biliyor, babam geldiği zaman kapıda karşılıyor. Kapı çaldığı zaman kapıya koşuyor. Tam bir birey oldu."