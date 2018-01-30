Transferin hızlı takımlarından Demir Grup Sivasspor, Brezilyalı Robinho’dan sonra bir yıldızı daha transfer etti. Sivasspor, Newcastle United’da forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu Henri Saivet ile anlaşmaya vardı.

Premier Lig’de bu sezon sadece 1 maçta görev alabilen ve West Ham United ile oynanan karşılaşmada 84 dakika sahada kalan Henri Saivet, bu maçta bir gol kaydetti.