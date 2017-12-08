Hıçkırık dizisi, yakında Kanal D'de başlayacak. Günlük olarak yayınlanacak olan Hıçkırık dizisi için izleyiciler merakla ne zaman başlayacağını ve oyuncu kadrosunu araştırıyor. Peki Hıçkırık dizisi ne zaman başlayıyor? Hıçkırık dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar.

HIÇKIRIK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kerime Nadir'in 1938 Hıçkırık adlı eserinden uyarlanan dizinin başrollerini Sezgi Sena Akay, Barış Arda Hacıoğlu, Selçuk Özer ve Nurseli İdiz'in paylaşacağı Hıçkırık dizisi, yakında Kanal D'de başlayacak.

Dizinin ne zaman başlayacağı hakkında tarih bilgisi henüz verilmedi ancak geçtiğimiz günlerde dizinin fragmanı yayınlandı.

HIÇKIRIK DİZİ KONUSU

Hafta içi her gün yayınlanacak olan Hıçkırık dizisi, Kenan ve Nalan'ın acılı ve imkansız aşkını konu edecek. Kenan, çocuk yaşta ailesini kaybetmiş ve yetimhanede geçirdiği acı dolu yıllardan sonra İstanbul'un en zengin işadamlarından Azmi Karaoğlu onu bulmuştur.

Azmi Bey, Kenan'a sahip çıkmış ve onu yetimhaneden kurtararak kendi konağına almıştır. Kenan'ın hayatını asıl değiştiren ise, Azmi Bey'in evinde henüz çocuk yaştayken tanıştığı Azmi Bey'in kızı Nalan olmuştur. Kenan ve Nalan birlikte büyümüş; birbirlerinin en yakın dostu, sırdaşı haline gelmişlerdir.

Bu yakınlık, aradan geçen 15 yılda büyük bir aşka dönüşür. Günümüzde iki genç de 20'li yaşların ortalarına gelmiştir. Birbirlerine delicesine aşıklardır ancak bu aşkı itiraf edecek cesareti bulamamaktadırlar. Kenan ve Nalan'ın hayatını altüst eden kişi ise, son derece tehlikeli ve ürkütücü bir adam olan İlhami olur.

HIÇKIRIK OYUNCULARI

Sezgi Sena Akay

Barış Arda Hacıoğlu

Selçuk Özer

Nurseli İdiz

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