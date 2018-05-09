Hipertansiyon hastasısınız, sürekli ilaç kullanmak zorundasınız ama bir taraftan da oruç tutmayı çok istiyorsunuz. Ramazan ayını sağlık problemleri yaşamadan atlatmak için yapmanız gerekenleri Kardiyoloji Uzmanı Dr. Reyhan Kahraman Akman’dan öğrendik.

SAHURDAN SONRA UYUMAK DOĞRU MU?

HİPERTANSİYONU OLANLAR BU TESTLERİ YAPTIRMALI!

Kapsamlı bir fizik muayene,

Kan basıncı ölçümü,

EKG,

Açlık kan şekeri

Kolesterol düzeyleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri mutlaka yaptırın. Ramazan öncesi kan basıncınızı günde 2-3 kez ölçerek düzenli olup olmadığını kontrol edin. Kan basıncı, ideal olarak sabahları kalkınca dinlenmiş halde ve akşam yatmaya yakın olacak şekilde günde 2 kez düzenli ölçülmelidir. Herhangi bir sıkıntı söz konusu olduğunda ölçümler tekrarlanmalıdır. Hipertansiyon ilaçları içinde su atıcı (diüretik) ilaçlar kullanan hastaların çok dikkatli olması, sıvı alımının günde 2 litreden az olmaması gerekir.

SAHURDA ÇAY VEYA KAHVE İÇMEK DOĞRU MU?

ORUÇ TUTMAYA KARARLIYSANIZ...

* Kan basıncınız bir veya iki ilaçla kontrol altına alınabiliyorsa ve ilaçlarınızı aksatmayacaksanız, hekiminizle görüşüp kan basıncı kontrolünüzü sağladıktan sonra oruç tutabilirsiniz.

* Tansiyonunuzu sabah-akşam düzenli olarak ölçün.

* İftarda mümkün olduğunca az ve yavaş yemek yiyin. Gıdaları çok iyi çiğneyin. Hafif bir çorba ya da bir salata ile başlayıp bir süre ara verdikten sonra yemeğe devam edin.

* Tuzu günde 4 gramı (1 silme çay kaşığı tuz 2 gr), geçmeyecek şekilde ölçülü tüketin.

* Vücut ağırlığınıza göre 1,5-2 litresi su olacak şekilde ayran, soda, taze sıkılmış meyve suyu içebilirsiniz.

* Fazla kahve ve demli çay içmekten kaçının.

* Sofranızda sosis, salam, sucuk, pastırma, turşu, tuzlu kraker ve bisküvi gibi tuzlu gıdalara yer vermeyin. Sebze, kurubaklagil ve protein ağırlıklı beslenin.

* Şerbetli tatlılardan uzak durun; canınız tatlı istiyorsa sütlü ya da meyveli tatlıları haftada 2 defayı geçmeyecek şekilde tüketin. Börek ve kızartma türü gıdaları tüketmemeye çalışın.

* Mutlaka sahura kalkın. Günlük kalori miktarınızı sahur dâhil olmak üzere 3-4'e bölün.

İŞTE ORUÇ TUTARKEN ASLA YAPMAMANIZ GEREKENLER!