Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ve bir dönem Osmanlı padişahlarının sofralarını süsleyen çılbır, şimdi de Hollanda’da kahvaltı dünyasının yükselen yıldızı oldu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre mutfak tarihçisi Charlotte Kleyn ve gurme yazarı Mara Grimm, Parool Gazetesi’nde çılbırla ilgili geniş bir yazı kaleme aldı.

Çılbırın Hollanda’da sayısı giderek artan kahvaltı salonlarının gözdesi olduğunu belirten Mara Grimm, “Yoğurtlu haşlanmış yumurtadan oluşan bu yemek aslen Türkiye’den geliyor” açıklamasını yaptı. Kleyn ve Grimm’e göre çılbır, ilahi bir karışım. Biraz pul biber ve eritilmiş birkaç kaşık dolusu tereyağ ise bu eşsiz lezzetin tamamlayıcı unsurları.

Hollandalı gurme, sonucu “Tanrım! Ne kadar lezzetli” diye anlatıyor. İngiltere’de kahvaltı mönülerinde çılbır, “Türk yumurtası” adıyla sunuluyor.

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