Kıvanç Tatlıtuğ'un büyük beğeni toplayan oyunculuğu Hollywood'un en ünlü oyuncularından Russel Crowe tarafından onaylandı!

Çanakkale Savaşı’nın anlatılacağı filmde Atatürk rolü için Kıvanç Tatlıtuğ’a teklif gittiğini öğrenen Russell Crowe, resmi Twitter hesabından "Kıvanç, çok iyi aktör” diye tweet attı.

İşte Russel Crowe’un o paylaşımı:



— Russell Crowe (@russellcrowe) January 5, 2018

TATLITUĞ'DAN CEVAP GECİKMEDİ!



Kıvanç Tatlıtuğ da ünlü oyuncunun bu sözlerine kayıtsız kalmadı. Tatlıtuğ, Twitter hesabından Oscar ödüllü oyuncunun yeni yılını kutlayarak kendisi için söylediği güzel sözler için teşekkür etti.

— Kıvanç Tatlıtuğ (@kivanctatlitug) January 5, 2018

kıvanç tatlıtuğ

Russell Crowe