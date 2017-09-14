Honda elektrikli arabaları Türkiye'de üretebilir

Ürettiği araçların üçte ikisinin 2030’a kadar elektrikli olmasını planlayan Japon Honda, Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sergilediği CR-V hibriti önümüzdeki yıl yollara çıkarmaya hazırlanırken, flaş bir Türkiye açıklamasında da bulundu.

Frankfurt’ta Civic Sedan dizel modelini de tanıtan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura eğer vergi avantajı sağlanabilirse elektrikli arabaları Türkiye'de üretebileceklerini belirtti. Tsumura şöyle konuştu:

Honda EV yani yeni elektrikli araçları Türkiye’de de üretebiliriz. Bunun için Türkiye gerekli bilgi birikimine ve potansiyele sahip. Ama sadece bunlar yetmiyor. Gerçekleştirilebilmesi için vergide avantaj oluşturulması ve yasal altyapının kurulması gerek Takuya Tsumura - Honda Türkiye Başkanı

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura

ÇALIŞAN SAYISI 1300 OLACAK

Honda'nın Şekerpınar Fabrikası'nda ikinci vardiya için 400 ek istihdamın tamamlanması yönünde çalışmaları olduğunu söyleyen Tsumura “İkinci vardiyaya aralıkta geçilecek. Üretimimiz günlük 160 adetten 174 adede yükselecek” dedi.

Tsumura, ayrıca fabrikadaki toplam çalışan sayısının 1.300'e çıkarılacağını, Civic Sedan’ın dizel versiyonunun üretimiyle birlikte 33 olan ihracat pazarı sayısının da arttırılacağını belirtti.

Honda, hedef olarak da Türkiye'deki toplam satışlarını 25 bin sınırının üzerine taşımayı koydu. Tsumura, 2018 yılında ise dizel motorlu Civic ile birlikte satışlarımızı 30 bin adedin üzerine çıkararak Honda Türkiye’nin rekorunu kırmak istediklerini ifade etti.

honda

elektrikli araba

Türkiye fabrikası

Honda Türkiye fabrikası üretim

Takuya Tsumura