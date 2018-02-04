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HT Masa haftanın magazin olaylarını değerlendirdi

04.02.2018 - 11:13 | Güncelleme:

HT MASA ekibi, Seren Serengil’in hapse giriş sürecinde yaşananları ve birçok olayı masaya yatırdı

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    HT MASA ekibi, bu hafta Demet Evgar’ın hayranına mantı ısmarlamasını, Seren Serengil’in hapse giriş sürecinde yaşananları, Bülent Ersoy’un mal varlığını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını açıklamasını, Demet Akalın’ın 120 bin TL’lik kombinini, Nusret’e soruşturma açılmasını ve Muazzez Abacı’nın Sezen Aksu şarkılarından oluşan albümünü masaya yatırdı.

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    ‘Halkla yaşayan sanatçı yüceltilir’

    Demet  Evgar’ın Arnavutköy’de bir hayranına mantı ısmarlaması bu haftanın dikkat çeken olaylarından biri oldu. Oyuncu Can Yaman’ın geçtiğimiz hafta bir kadın hayranıyla tartıştığını düşünürsek, sanatçı ile hayran arasındaki ideal diyalog nasıl olmalı?

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    ESİN ÖVET: Güzel bir hareket. Sonuç olarak bir sanatçı için gerçek hayran önemli. Gerçek diyorum çünkü bazıları gerçek değil sahte hayran. İlla sanatçıyla görünmek için sahte hayrancılık yapıyor.

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    İPEK DURKAL: Belli bir mesafede kalmak her zaman iyidir çünkü kimin kim olduğunu bilemezsiniz. Ünlülerin güvenlik kullanma sebepleri çoğu zaman takıntılı hayranlardır. Diğer yandan Demet Evgar şık bir hareket yapmış. Can Yaman olayıysa bambaşka. Kendisini daha önce sette bir başka oyuncu arkadaşıyla yaptığı benzer kavgadan hatırlıyorum.

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    OBEN BUDAK: Can Yaman’ın bu ilk vukuatı değil, sorunlu bir oyuncu arkadaşımız, rol arkadaşları da birçok olayını anlatıyor zaten, biliniyor her şey. Demet Evgar’ın hareketiyse insani aslında ama ünlüler yapınca inanamıyoruz nedense. Çünkü maalesef Can Yaman gibiler çoğunlukta.

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Yorumlar 2
  • Misafir 1 saat önce
    hiç birine hayran değilim nasıl hayran olunuyo onuda bilmiyom dinler seyreder geçer gider merak edemem kafamı yoramam
  • Misafir 3 saat önce
    Seren kurgu tamam rating en üst reklamlar başladı
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