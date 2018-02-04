HT Masa haftanın magazin olaylarını değerlendirdi

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KADİR KAYMAKÇI: Sanatçıların hayranlarıyla samimi bir diyalog içinde olması kadar saçma bir şey olamaz! Demiyorum ki her gördükleri yerde hayranlarını fırçalasınlar, bağırıp çağırsınlar ama arada bir mesafe olması gerek, yoksa iş enseye tokata kadar gider! Demet Evgar bugün mantı ısmarladığı için ne kadar iyi bir şey yapmış değil ya da yarın bir hayranına ters davrandığında çok kötü biri olmaz bence.