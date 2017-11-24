HTS Meclisi, Beşiktaş'ın Avrupa'daki geleceğini değerlendirdi

HTS Meclisi’nde Siyah-Beyazlılar’ın bundan sonraki süreçte Devler Ligi’nde neler yapabileceği konuşuldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in, Tudor’daki ısrarı ile Fatih Terim dedikodularını ve Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışındaki şansını masaya yatırıldı. HTS Meclisi’nde yapılan yorumlarda Beşiktaş’ın, Türkiye’nin üstünde bir futbol oynadığı görüşü hakim olurken Şampiyonlar Ligi’nde bir sonraki turun geçilmesine garanti gözüyle bakılıyor. Kura şansının da etkisiyle çeyrek finalin sürpriz olmayacağı, yarı finalin bile şaşırtmaması gerektiğine dikkat çekiliyor.

SELÇUK TEPELİ: BİRAZ ŞANSLA ÇEYREK FİNAL ZOR DEĞİL

Beşiktaş iyi takım, makine gibi. İyi bir kurayla çeyrek final zor değil. İnşallah çeyrek final hatta ötesi olur... Ama kolay da değil. Zira Avrupa’da haksız yere oluşmuş Türkiye atnipatisi Beşiktaş’ın alacağı yolda en büyük engellerden biri olabilir. Sonuç olarak başta da söylediğim gibi Beşiktaş, Türk futbolu adına çok önemli bir istikrar ve seviye yakalamıştır ve bunun devam ettirme gücü de vardır.

HALİL ÖZER: ŞANSLI BİR KURAYLA ÇEYREK FİNALE ÇIKABİLİR

Beşiktaş, Porto maçının bazı bölümlerde inanılmaz oynadı. Bu futbolu bugün Türkiye’de bir başka takımda görmenin olanağı yok. Basketbolda Fenerbahçe Doğuş, nasıl Türkiye üstü bir durumdaysa Beşiktaş da Süper Lig’de aynı durumda. Bu futbolu görünce neden olmasın diyebiliriz. Ama bundan sonraki turlar gerçekten müthiş olacak. Beşiktaş’ın rotasyon için devre arasında kesinlikle takviyeye ihtiyacı var. Ben biraz da şanslı bir kurayla çeyrek finale çıkabileceğini düşünüyorum.

MERİÇ MÜLDÜR: BU TECRÜBE İLE YARI FİNAL NEDEN OLMASIN?

Fikret Orman çeyrek final diyor da kura şansı da tutarsa ben daha da ümitliyim. Bu takım Bilic zamanında tecrübesizlikten kaybetti. O sezon Dnipro’nun yerine finalde Sevilla’nın rakibi Beşiktaş olurdu. Geçen sezon yine bireysel hatalar macerayı erken bitirdi. Bu kez kadro daha tecrübeli. Daha çok istiyor. Daha iyi oynuyor. Paniklemiyor, konsantrasyonunu, oyun disiplinini kaybetmiyor. Şampiyonlar Ligi’ne yakışan bir futbol ortaya koyuyor. Avrupa’nın dikkatini çekiyor. Bu aşamadan sonra o maçların havası da başka olur zaten. Kiev’deki gibi hakem fiyaskoları da yaşanmaz. Neden yarı final olmasın?

UMUR TALU: BEŞİKTAŞ'I KEKLİK GÖREMEYECEKLER

Beşiktaş yenemedi ama maçın bir bölümü çok büyük oynadı. Porto sindi o sıra. Porto sindiyse, başkaları da Beşiktaş’ı keklik göremeyecek. Zaten kadro yazıldığında nasıl görürsün? UEFA sitesini okusan yeter. Kura belirleyici olur tabii. Ama bu Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nin en iyi 10 takımından biri. Şimdi tek sorunu daha mutlu bir kulübe yaratmak!

ATİLLA TÜRKER: GERÇEK BİR AVRUPALI

İşin anlamlı tarafı şu: Beşiktaş artık gerçek Avrupalı oldu. Büyük düşünüyor, inançlı oynuyor, güzel sonuçlara imza atıyor. Karşısına kim çıkarsa çıksın galibiyet için mücadele veriyor. Takımda müthiş bir özgüven oluştu. Futbolcuların çizgisi çok yükseldi. Hepsini yürekten kutlamak gerekiyor. Şenol Güneş için özel bir paragraf açmamız lazım. Kolay mı bu takımı böylesine bütünleştirmek! Bir Avrupa takımı haline getirmek. Futbolculardan biri gitse diğeri gelse bile takım disiplini hiç bozulmadı. Taş üstüne taş konuldu. Müthiş bir motivasyon sağlandı. Bazı sıkıntılara ve engellere rağmen inanılmaz işler yapıldı. Bu işin sonu ne mi olur? Beşiktaş çeyrek finalin bile ötesini görür diyorum.

FAİK ÇETİNER: KARTAL SON 8'E KALIR

Beşiktaş iyi ki grupta deplasman maçlarını kazanmış. Evinde çok stresli ve zorlanıyor. Bundan sonraki maçlar ise farklı olur. Beşiktaş’ın yabancıları Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarını duble motivasyonla oynuyorlar. Kartal’ın çeyrek finale çıkacağına inanıyorum.

İBRAHİM YILDIZ: YARI FİNALİ GÖREBİLİR

Beşiktaş büyük bir başarı öyküsü yazdı. Gruptan lider olarak çıktı. Bundan sonra daha zorlu rakipler bekliyor. Oynadığı maçlar büyük bir deneyim oldu. Çeyrek final neden olmasın? Şans da yardım ederse, elindeki oyuncularla yarı finali görmeleri hayal olmamalı.

BÜLENT YAVUZ: YARI FİNAL PLASE, FİNAL SÜRPRİZ

Beşiktaş final oynarsa şaşırmam. Biraz iddialı oldu ama gönlümden geçen bu. Hatırlayın Galatasaray, UEFA şampiyonu olduğunda Avrupa devlerini ipe dizer gibi tek tek yenmedi mi? Bence Beşiktaş, Porto karşısında ikinci yarıdaki futbolunu oynarsa yolu oldukça açık. Çeyrek final yüzde yüz garanti. Yarı final plase, final sürpriz olur. Kara Kartal tarih yazıyor. Yeni bir tarihi de şampiyon olarak yazsın. Böylece Avrupa Fatihi unvanının da gerçek sahibi olsun.

DURSUN ÖZBEK-TERİM-TUDOR ÜÇGENİ...

Habertük kurmaylarının bir bölümü başkan Dursun Özbek’in Igor Tudor ile yola devam etmesi yönünde görüşler belirtirken, bir bölüm de geç kalınmadan Fatih Terim’in göreve getirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı

SELÇUK TEPELİ: TUDOR BİLMEDİKLERİNİ ZAMANLA ÖĞRENEBİLİR

Dere geçerken at değiştirmek mesele. Tudor bilmediklerini biraz daha zamanla öğrenebilir de. Nitekim kendisi ve futbolcuları, Türkiye’deki rekabetin futbolu aşan kimyasını bilmediklerinden, acemi hatta enayice durumlara düştükleri oluyor. Konjonktüre göre sahada bazı takımların hakemlerle ilişkileri daha sıcak oluyor. Yoksa geçen hafta ne kadar formsuz olurlarsa olsunlar, Galatasaray da 5 gol yiyecek bir kadro değil. Ama sonuçta net bir görüntü var, Başakşehir’den iyi de değil. Dolayısıyla, Galatasaray istediğinde teknik direktör bulamayacak durumda olamaz.

HALİL ÖZER: ÇÖZÜM TERİM DEĞİL

Ben ne yazık ki Tudor’un, Galatasaray’ın işine yarayacağını düşünmüyorum. Bu krizi ya da bu tip sıkıntıları atlatabilecek tarzda bir teknik direktör değil. Yönetim daha fazla geç kalmadan bu işe çözüm bulması gerekiyor. Ancak şu var çözüm; Fatih Terim mi? Bana göre değil. Bir suda insan kaç kere yıkanabilir. Bu kadroya hiçbir şekilde hakim değil. Hiç kimseyi tanımıyor. Yeni transfer yapması neredeyse olanaksız. Zaten hocanın da bu durumu görerek geleceğini düşünmüyorum. Bu yönetim ile de tarz olarak çalışması olanaksız. Yapamaz. Üç günde Florya’da çıngar çıkar.

MERİÇ MÜLDÜR: İNADINA TUDOR'CUYUM

Bu ülkede teknik adamlar mı futbolu daha iyi biliyor yoksa yorumcular mı, insan şaşırıyor. Tudor’a bilgisiz, çapsız diyorlar da bunu söyleyenlerin futbol bilgisi ne kadar acaba? Evet, Tudor hatalar yaptı da durun bakalım bekleyin. Arayış içinde. Bu takımı nasıl daha iyi hale getirebilirim derdinde. Tudor da zaten Terim 2... Fatih Hoca gibi Florya’da yatıp kalkıyor, çiminden yemeğine en küçük detayla ilgileniyor. Tutkulu, inançlı. Özbek, Terim’den niye korksun? Galatasaray gibi bir kulübün hoca bulamama endişesi mi olur? Tudor bence çılgın ve cesur. Çılgın adamları, hafif delileri severim. İnadına Tudor’cuyum.

UMUR TALU: BELKİ KEBAPÇI BEYDEN ÇEKİNİYORLARDIR

Galatasaray’ın Tudor’dan vazgeçmesi şart değil. Takım lider zaten. Belki de bir projeleri var. Belki yönetimin üstünde bir isim istemiyorlar. Belki Tudor’u paratoner tutuyorlar. Belki oyuncular Tudor’u seviyor. Belki Federasyon’la problemli ayrılmış bir ismi istemiyorlar. Belki kebapçı beyden çekiniyorlar!

FAİK ÇETİNER: TERİM KARARI GEÇ ALINMAMALI

Taraftarlar arasında bugün bir oylama yapsan, Tudor’a destek yüzde 10’u geçmez. Bunu yönetim de biliyor. Ancak Fatih Terim’in tek patronluğuna “Evet” diyemeyecek yöneticiler var. ‘Florya’ya kapılar kapanır’ diye korkuyorlar. Başkan da Terim’i istiyor ama bazı arkadaşlarını ikna edemiyor. Terim kararı geç alınırsa tren kaçmış olabilir.

İBRAHİM YILDIZ: ÖZBEK, TERİM'LE ÇALIŞMAZ

Başkan Dursun Özbek, İgor Tudor’u şimdilik bırakmaz. Devreye lider girerlerse sezon sonuna kadar devam ederler. Beşiktaş derbisinden sonra durum biraz daha netleşir. Kaybedilirse, Tudor’un kesilen bileti eline verilir. Fatih Terim’in Galatasaray’a yeniden gelmesi şimdilik mümkün değil. Başkan Özbek, özgüveni yüksek Terim’le çalışmaz. İpler elinde olsun ister. Terim’in gelmesi tüm dengeleri değiştirir. Üstelik, mali dengeleri de gözetmek durumundalar.

BÜLENT YAVUZ: TUDOR'UN HALA KREDİSİ VAR

Sayın Dursun Özbek aklını peynir ekmekle mi yedi ki, Tudor’u göndersin! Hem niye göndersin ki? Galatasaray lider değil mi? Kadro zenginliği de göz kamaştırıyor. Birkaç puan dağıttı diye bu panik neden? Tudor’u gönderdi diyelim, yerine de Fatih Terim geldi. İşler ters gitti, takım tepetakla oldu. Sonra ne olacak? Sayın Dursun Özbek bu faturayı ödeyebilir mi? O zaman “Dere geçilirken at değiştirilmez” demezler mi! Galatasaray’ın çalıştırıcısı Tudor’un devreye kadar kredisi var. Ancak Beşiktaş’a yenilirse o kredi biter. Yenerse ‘Büyük Tudor’ olur. Başkan falda Terim’in gelip, Galatasaray’ı şampiyon yapacağını görse bir dakika durmaz İmparator’u getirir ama o gün bugün değil. Fenerbahçe’nin ölüsü (tabiri caizse ) her sezon şampiyonluk yarışının içinde olur. Aksi olursa zaten o ilgin ne tadı olur ne tuzu. Fenerbahçe yarıştan koptu derken, puan farkı Galatasaray ile 6, Beşiktaş ile 2’ye indi.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAKİ ŞANSI...

SELÇUK TEPELİ: FENERBAHÇE YARIŞIN İÇİNDE OLUR

Fenerbahçe’nin bu yarışın içinde olmaması için aşılamayacak bir neden yok. İkinci yarının bir maçına şimdiden 3 puan yazabilecek tek takım Fenerbahçe! Latife bir yana, geçen hafta söylediğim gibi, medyada teknik direktörler açısından bir istifa fetişi var ama bu taleplerin yeterince sağlam argümanı yok, alternatif fikir öneren de...

HALİL ÖZER: KOCAMAN İLE ŞANS YÜZDE 5

Aykut Hoca’nın olduğu yerden ışık filan gelmez. Son maçta ortaya çıkan pozitif futbol tarzı bile kendi tarzına uymadığı için emin olun rahatsızlık duyuyordur. Çağ dışı futbol tarzını kime benimsetmek istiyor bilemedim. Bu düşünceyle hiçbir şey elde edemez. Ben Aykut Kocaman ile Fenerbahçe’nin şampiyon olma şansının yüzde 5 olduğunu düşünüyorum.

MERİÇ MÜLDÜR: KAZANDIKÇA ÖZGÜVEN ARTAR

Bir galibiyetle F.Bahçe’ye bahar gelmedi elbette. Zor geçecek 5 hafta var. Kazandıkça takımın özgüveni artacaktır. 5 maçı da kazanır mı? Neden olmasın? İddialı olmak istiyorlarsa bu periyotta en az 12 puan çıkarmak zorundalar. Bir seri yakalarlarsa taraftarı da tribünlere geri getirirler. İkinci yarıda çok daha iyi bir F.Bahçe izleyebiliriz.

UMUR TALU: FENERBAHÇE İLK 2 YARIŞININ İÇİNDE OLUR

Fenerbahçe ilk iki yarışının içinde olur. Hele ocak takviyeleriyle. Hele prim vaatleriyle. Ama nasıl Beşiktaş’la 2 puan farkı kalmışsa, altındaki çok sayıda takımla da 1 ya da 2 puan var sadece.

FAİK ÇETİNER: DURUMU ANTALYA'DA BELLİ OLUR

10 kişilik Sivas galibiyetini çok büyütmemek gerek. Fenerbahçe’nin net durumunu bu hafta Antalya’da göreceğiz. F.Bahçe şampiyonluk adaylarından biridir. Rakipleri de her hafta puan kaybediyorlar. Ligi tek başına alıp götürecek bir takım yok. Şampiyonluk adayı Başakşehir için “Seyirci desteği yok” diyorlar. F.Bahçe’de var mı? İşte en büyük problem bu.

İBRAHİM YILDIZ: FENERBAHÇE'YE TAKVİYE ŞART

Fenerbahçe’nin bundan sonraki maçları çok önemli. Kazanması yetmiyor. Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş’ın da kaybetmeleri gerekiyor. 3 puanlı sistemde olmaz diye bir şey yok. Fenerbahçe, son maçtaki iştahlı oyunu ortaya koyarsa zirve yarışını zorlayabilir. Hedeflediği puanları alır ve ikinci yarıya düşündüğü gibi başlarsa şampiyonluk yarışı içinde olabilir... Bir ya da iki takviyenin de olacağını düşünürsek uzak bir ihtimal değil.

BÜLENT YAVUZ: ŞANSI DİĞERLERİNDEN AZ DEĞİL

Devre arası da geliyor, Fenerbahçe transfer de yapacak. Aziz Yıldırım’ın seçimi var. Şampiyonluk yarışında diğer takımların şansı neyse Fenerbahçe’nin şansı da onlardan az olmaz. Tabii ne olacağını, ligde neler yaşanacağını hep birlikte yaşayıp göreceğiz.

ABDULLAH AVCI MİLLİ TAKIM'IN BAŞINA GELMELİ Mİ?

SELÇUK TEPELİ: Ben, ‘hayır’ denemeyecek bir Milli Takım ihtimalinden Avcı’nın endişe ettiğini, kendi kariyeri açısından da endişesinde haklı olabileceğini düşünüyorum. Onun doğal olarak üç büyüklerden birini, özellikle de Galatasaray’ı istediğini sanıyorum.

UMUR TALU: Abdullah Avcı da artık başka bir projenin parçası. O günkü Belediye takımının hocası değil. O bir PSG hazırlıyor.

İBRHİM YILDIZ: Abdullah Avcı’nın, Lucescu’dan daha iyi sonuçlar alacağı kesin. Türk futbolcuları tanıması büyük avantaj. M.M: Abdullah Hoca’yı umarım yeniden Milli Takım’da görürüz ama o gün bugün değil.

ATİLLA TÜRKER.: Abdullah Avcı’nın yeri Başakşehir’dir. Hızını kesmemek gerekir. Ülke futboluna bu şekilde çok daha yararlı olur.

MODERATÖR: CÜNEYT HAYDAROĞLU

FOTOĞRAFLAR: HÜSEYİN YAVUZ