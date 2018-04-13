Yapılan yorumlarda ağırlıklı olarak Başakşehir’in bu hafta Galatasaray deplasmanından puan çıkarması halinde şampiyonluğa çok yaklaşacağı belirtildi. Cimbom’un kaybetmesi halinde yarış dışı kalacağı ve Fenerbahçe ile Beşiktaş’ın da ilk iki için iddialı oldukları ifade edildi

KALAN 6 HAFTADA LİGDE NELER YAŞANIR?

FİKRET ORMAN’IN DEMBA BA SÖZLERİ ETİK Mİ?

BAŞKANLARIN KULÜPLERE TEMLİK KOYDURMASI DOĞRU MU?



HTS Meclisi’nde Galatasaray’ın, G.Birliği’ne yenilmesi ile ligde kalan haftada neler yaşanabileceğini tartıştık. Fikret Orman’ın Göztepe maçı öncesi “Demba Ba’yı kadromda görmek isterim” sözlerini ve Dursun Özbek’in ardından başka bir başkan Muharrem Usta’nın da alacakları nedeniyle Trabzonspor’un 2027’ye kadar olan yayın gelirlerine temlik koydurmasını konuştuk.



HALİL ÖZER: `SEZONUN EN KRİTİK MAÇI´



Pazar günkü maç bu sezonun en kritik mücadelesi. Galatasaray belki de bu sezon yakaladığı en büyük avantajı geçen hafta Ankara’da kaybetti. Oysa orada alacağı bir galibiyet pazar günkü mücadeleyi çok farklı hale getirecekti. Bir beraberlik dahi Galatasaray’ın işine yarayabilirdi. Ama şimdi öyle değil. Her şey değişti. Kara tahtadaki planlar silindi, yeni planlar çiziliyor. Galatasaray bu maçı almak zorunda. Başakşehir daha kontrollü oynayacak. Üstelik seyirci baskısı altında ezilmeyecek tecrübeli oyuncuları var. Artık tüm ipler Başakşehir’in elinde. Arda oynarsa seyirci onun üstüne yüklenecek. O yüzden Avcı’nın, Arda’yı oynatacağını düşünmüyorum. Kısacası Galatasaray’ın işi çok zor... Ankara’daki kötü futbolun bedeli ağır oldu.



MERİÇ MÜLDÜR: `SEZON SONUNDA İLK İKİ DEĞİŞİR´

Sezon sonunda ligin ilk iki sırası bugünkü tablodan farklı olur derim. Şu anda 3-4 olan Beşiktaş-Fenerbahçe yarışı ilk ikide bitirirse de şaşırmam. Benim sezon başı favorilerim Beşiktaş ile Fenerbahçe’ydi. Hatta Fenerbahçe’nin inanılmaz puan kayıpları yapıp geri kaldığı haftalarda bile fikrim değişmedi. Galatasaray’ın yeni kadrosu, yeni hocaları ve yeni yönetimiyle başarısı sürpriz oldu. Bu sezon hiçbir takım için fikstür avantajı diye bir şey bulunmadığı da ortada. Puan kayıpları devam edecektir. Kim şampiyon oluru geçelim, heyecan anlamında benzeri görülmemiş böyle bir ligin keyfini sürelim.



SERDAR ALİ ÇELİKLER: `BU HAFTA SONU GÖRÜNTÜ NETLEŞİR´



Açıkçası 7 mağlubiyetle şampiyon olan takım yok. Ama G.Saray ilklerin takımı olarak bunu başarabilir. Bu hafta Başakşehir maçı mühim. 3 puan alınırsa taşlar yeniden yerine oturur. Yenilirse şansı kalmaz. Berabere biterse de Beşiktaş maçı final olur. Beşiktaş hala iyi değil. 5 gol yanıltmasın. Kilidi çözecek golcüsü yok. F.Bahçe tüm maçları kazanıp 72 puana ulaşsa bile Başakşehir, 3 galibiyet 3 beraberlikle 73 yapar ve yine Fener’in önünde olur. Yani Fener’in işi zor. Bence bu hafta sonu görüntü biraz daha netleşir.

İBRAHİM YILDIZ: `YARIŞ SON HAFTAYA KALIR´



Galatasaray’ın Gençlerbirliği’ne yenilmesi şampiyonluk hesaplarını karıştırdı. Bu hafta oynanacak olan M.Başakşehir karşılaşması yalnız Sarı-Kırmızılılar için değil Beşiktaş ve Fenerbahçe adına da önemli. Sonuç ne olursa olsun şampiyonluk yarışı son haftaya kadar sürer. Kalan maçlar da yine sürpriz sonuçlar göreceğiz. Şampiyonluk yarışını sürdüren takımların en büyük zorluğu düşme potasında olan takımlarla yapacağı maçlar. Bu nedenle her karşılaşma final niteliğinde geçecektir... Her maç sonu farklı senaryo ile karşılaşacağımız ortada.



BÜLENT YAVUZ: `BAŞAKŞEHİR KAZANIRSA BU İŞ BİTER´

Galatasaray’ın bu sezon yaşadığı deplasman fobisi Ankara’da bir kabus gibi Cimbom’un üstüne çöktü. Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe avuçlarını ovuştururken zevkten de adeta dört köşe oldular. Dananın kuyruğu bu hafta kopabilir. Başakşehir, Cimbom’u yenerse Bu iş biter. Ligin sonuna kadar Başakşehir liderliği kimseye vermez ve son maçta şampiyonluğunu kutlar. Aksi olursa yani Cimbom yenerse iş Beşiktaş maçına kalır. Derbiyi kazanan yüzde yüz şampiyon olur. Kaybeden ile Başakşehir ve Fenerbahçe 2.,3. Ve 4.’lüğü paylaşır. Her iki maç berabere biterse işte o zaman işler karışır. Kim Şampiyon olur, kim 4. olur, kestirmek çok zor.

ATİLLA TÜRKER: `BELKİ DE SON DAKİKAYA KADAR HEYECAN YAŞANACAK´

Takımlarımızın tamamına yakını istikrarsız futbol ortaya koyuyor. Keza istikrarsız sonuçlar alınıyor. Galatasaray-Başakşehir maçı nasıl biterse bitsin iş yine bitmez. Son haftaya kadar devam eder. Belki de son maçın son dakikasına kadar bu heyecanı yaşayacağız. Gençlerbirliği’ne mağlup olan Galatasaray’ın, Başakşehir engelini geçse bile başka bir takıma mağlup olmayacağının garantisi var mı? Yine de Galatasaray ve Başakşehir’i şampiyonluk ipine daha yakın görüyorum. Sadece bir takımın adını söylemek gerekirse Başakşehir diyorum.

FAİK ÇETİNER: `GALATASARAY AVANTAJINI KAYBETTİ´



Galatasaray, Gençlerbirliği yenilgiysiyle bütün avantajını kaybetti. İlk yarıdaki Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında, bu takımlara farklı kaybettiği için puan eşitliğinde bile geride kalacak. Averaj konusunda bir tek Fenerbaçe’nin önünde. Galatasaray şampiyon olmak istiyorsa, Başakşehir’i yenmek zorunda. Beraberlik bile şampiyonluk şansını zora sokar. Bu 3 takımın aralarında yapacağı maçlar, Fenerbahçe’ye avantaj olarak dönüyor. Fenerbahçe’nin maçlarını kazanması halinde ligi ilk iki arasında bitirmesi sürpriz olmayacak. Bu arada Beşiktaş’ın da Galatasaray deplasmanına giderken daha sağlıklı hesaplar yapması, bu haftaki maçına bağlı. Akhisar’ı geçemezse Kartal’ın işi de çıkmaza girer.

ÖNCE ÖZBEK, ŞİMDİ USTA

HTS Meclisi’nde yapılan yorumlarda başkanların büyük vaatlerle gelip, büyük paralar harcayıp, başarısız olduktan sonra kendilerini kurtarmak için bu yola başvurmalarının etik olmadığı belirtildi. Bu fikirlere karşıt görüşler de ortaya çıktı

HALİL ÖZER: `BÖYLE REZİL BÜTÇELER NASIL İBRA EDİLİR!´

Bu konuda sorumlu olarak camiaları göstermek istiyorum. Bir başkanı seçiyorlar sonra hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Otokontrol sıfır. Birkaç kişi dışında hesap soran hiç yok. Örneğin Dursun Özbek ile Muharrem Usta’nın bütçeleri ibra edildi. Böyle rezil bütçeler nasıl ibra edilir! Genel kurul üyeleri, sonra nasıl kafalarını yastığa koyup huzur içinde uyuyabiliyorlar, anlamak mümkün değil. Kulüpler ekonomik anlamda dibe batıyorlar ama bundan sorumlu olanlar ibra edildikten sonra hiçbir şey yokmuş gibi ortada dolaşıyorlar. Kısacası suç başkanlarda ama suçun en büyüğü camialarda... O yüzden bize ne oldu diye kimse ağlamasın.

ORMAN’IN AÇIKLAMASI ANLAMSIZ

Sayın Fikret Orman, Beşiktaş’a geldiği günden bu yana en gereksiz, anlamsız açıklamasını yaptı. Ortalığı karıştırmaktan başka bir işe yaramadı. Hem kendine, kulübüne, Göztepe’ye, Demba Ba’ya büyük zararlar verdi. Ve üstelik Kulüpler Birliği Başkanı. Yani neresinden bakarsanız bakın, olmadı.

MERİÇ MÜLDÜR: `TEMLİK KOYMALARINA BİR ENGEL Mİ VAR!´

Hiçbir başkanın hiçbir kulüpte parası kalmaz ama o paranın geri dönüşü uzun yıllar alır. Rakamlar da az buz değil. Elbette yasal her yola başvururlar. Buna bir şey diyemem. Önüne geçmek istiyorsanız geçersiniz, o zaman zaten kimse şikâyetçi olmaz. Temlik koymalarının önünde var mı bir engel? Var mı yaptırımı? Yıllardır çıkarmazsanız kulüpler yasasını ne olmasını bekliyorsunuz? Birileri bu yasanın çıkmasını engelliyor. Kim engeller? İşine gelmeyenler. Bu yasa çıksa belki de kulüpler bırakın başkanı yönetici zor bulacak.



YANLIŞ YAPTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

Durumdan vazife çıkarmaya meraklıyız ya; haliyle alışkınız bu tür algı operasyonlarına. Beşiktaş’a alerjisi olanların, köşeli laflar kullanıp gündem yaratmak isteyenlerin işi bu. Gazeteci basın toplantısında soruyor, başkan cevap veriyor. Vermesin mi? Diyaloğu birebir aktarayım, yorumu siz yapın. Övünç Özdem (NTV): “Demba Beşiktaş’ı özlediğini ve her fırsatta Beşiktaş’ta oynamak istediğini söylüyor. Ne dersiniz?” Orman: “Demba çok önemli futbolcu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek. Gelecek sezon kadromuzda görmek isterim.” Başka bir gazeteci: “Teklif yapıldı mı?” Orman: “Herhangi bir teklif yapmadık. Hele bu maç öncesinde rakibimizin bir oyuncusu olduğu için bunları konuşmak doğru değil. Bu konuyu kapatalım. Demba, Beşiktaş’ın evladı. Sezon sonu geldiği zaman bakarız.” Ben bir yanlışlık göremiyorum burada.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: `KİM PARASINI BIRAKIR Kİ!´

Başkanlar iş insanları olarak gereğini yapıyorlar. Bence sorun şurada: Bu iş insanları önemli isimler ama kulüplerin yönetilmesi artık imkânsız halde. Ahmet Ağaoğlu anlatıyor işte “Borç gelirin 7 katı” diyor. Bu yapıların döndürülebilmesinin 2 yolu var: A- Satacaksınız ve kaderinizi bir kişinin 2 dudağı arasına bırakacaksınız. B- Acı reçete sunup; kanter ve gözyaşı vadedeceksiniz. Diyeceksiniz ki 5 yıl sonra borç- ları hafifletilmiş bir kulüp bırakacağım. Bağımsız ve size yani halka ait... Ama artık saçma sapan harcamalar yapmayacağım. Başka çare yok. Sorun kişilerde değil sistemlerde. Sen olsan paranı bırakır mısın? Onlar da bırakmıyor.

SADECE BA DEĞİL, BURAK VE EMRE DE TARTIŞILMALI

Fikret Orman’ın bu demeci oyuncunun aklını karıştırmak için verdiğine asla inanmıyorum. Demba Ba da topu bilhassa direğe vurdurmuş olamaz. Ama gel gör ki bu ülke 3 Temmuz’da ne saçma sapan şeyleri tartıştı. Bu travmayı yaşamış bir futbol dünyasında çok daha dikkatli konuşmak gerek. Orman’ın problemi o; çok konuşuyor. Gerek yok. Demba Ba’nın Beşiktaş maçında performansı eleştirilebilir ama Burak Yılmaz’ın Türk Telekom’daki performansı da eleştirilmeliydi. Burak’ın Beşiktaş maçından evvel son saniyede kart görüp cezalı duruma düşmesi de tartışılmalıydı. Ha keza Emre Belözoğlu’nun F.Bahçe maçlarından önce cezalı duruma düşmesi, de tartışılmalı. Sadece bir tarafa yontmayalım. Bir zamanlar bu taktiği Fatih Terim kullanırdı. Şimdi hoca hiç konuşmuyor. Orman’ın artık sessiz olması lazım.

ATİLLA TÜRKER: `USTA KULÜBÜN TAPUSUNU BİLE ALABİLİRDİ´

Ahmet Ağaoğlu’nun yapması gereken ilk iş, bağımsız bir uluslararası denetleme şirketine kulübü denetlettirmek. Hangi harcamalar yapıldı, hangi sözleşmelere imza atıldı, menajerlere ne kadar para kaptırıldı, tek tek, kalem kalem, ortaya çıksın. Kamuoyu aydınlansın. Hatta medyayla paylaşılsın. Genel kurulda kaldır elleri, indir elleri yapılarak, bu sıkıntılar bitmez. Yapan yaptığıyla kalır. Şu da var: Bizde bu zihniyet olduktan sonra böyle gelmiş böyle gider. Muharrem Usta, Trabzonspor Kulübü’nün tapusunu bile üstüne geçirebilirdi. Nasıl olsa hesap soran yok. İstediğiniz zaman da “Gidiyorum” diyebiliyorsunuz. Dilerim Trabzonspor batmaz.



İNSANLARIN ZEKÂSIYLA OYNAMAYA KALKTI

Fikret Orman’ı anlamak mümkün değil. Herkesin gözünün içine baka baka bazı olayları çarpıtıyor. Gerçeklerden uzaklaşıyor. Demba Ba konusunda da insanların zekâsıyla oynamaya kalkıştı. Düşünün, “Amaca ulaşan her yol meşrudur” anlayışı taşıyan Fikret Orman, aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı. Şunu da belirtmemde fayda var. Beşiktaş’ta tüm kararları Fikret Orman’la birlikte 3, bilemediniz 4 yönetici alıyor. Yönetimdeki diğer isimler ise ne yazık ki medyadan öğreniyor.

BÜLENT YAVUZ: `İBRA OLMAK İÇİN KILIKTAN KILIĞA GİRİYORLAR´

Kulüplerimizin çoğu borç batağına saplanmış debelenip duruyorlar. Çırpındıkça da daha fazla batıyorlar. Büyük vaatlerle iş başına gelen küçük ve büyük başkanlar (İşinİ iyi yapanlar hariç) günü kurtarmak adına “Har vurup harman savururken” hiç kimse “Ne yapıyorsun arkadaş” demiyor. Hukuksal boyutta hiç bir yaptırım yok. Kulübü babalarının çiftliği gibi görüyorlar. Şampiyon yapamıyorlar, hedefi tutturamıyorlar, oyuncu yetiştiremiyorlar arkada bir yığın borç bırakıp ceketlerini alıp gidiyorlar. Giderken de güya “Para mara istemem” diyorlar ama köküne kadar almak için temliği de koyuyorlar. Sonra ibra olmak için kılıktan kılığa giriyorlar. Böyle ballı başkanlık sadece ülkemizde var. Ayıptır günahtır taraftara saygısızlıktır. Buna birilerin dur deme zamanı geldi geçti bile.

ORMAN’IN YAPTIĞI ŞIK DEĞİLDİ

Sayın Fikret Orman aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı’nın da patronu. Büyük sorumluluk taşı- yor. Bir adım atarken bir söz söylerken ihtiyatlı olmak durumunda. Ama velâkin bunu hiç dikkate almadan Demba Ba ile ilgili düşüncelerini açıklaması hem şık değildi hem de oyuncuyu zora sokan cinstendi. Başkanın madem böyle bir niyeti var niye maç öncesi açıklar. Neler olduğunu gördük. Senaryolar yazıldı, Göztepe Başkan’ı açtı ağzını yumdu gözünü. Demba Ba töhmet altında kaldı. Fikret Başkan kolay kolay açık vermezdi. Bunu nasıl, niçin, ne maksatla yaptı, anlamak mümkün değil. Demba Ba maçta bir varlık gösteremedi, Göztepe takım olarak da iyi değildi. Bir sıkıntı olmadı. Tersi olsa Senegalli gol üstüne gol kaçırsa kızılca kıyamet kopardı. Lig şaibe altında kalırdı.

FAİK ÇETİNER: `YÖNETİMLER KENDİ DÖNEMLERİNDEN SORUMLU OLMALI´

Yönetimler sadece görev yaptıkları süre için sorumlu olmalılar. Muharrem Usta, diğer kulüplerde de olduğu gibi alacaklarına temlik koyuyor. Haydi bu olağanüstü kongre diyelim. Düşünün... Fenerbahçe’de kongre var. Başkan, Acıbadem ile uzun vadeli sponsorluk anlaşması yapıyor. Yönetim değişirse ne olacak? Al sana problem.



FUTBOLUN SORUNU KÖTÜ SENARİSTLER



Fikret Orman çok zeki bir adam. Gazeteciler sormuş, o da gereken cevabı vermiş. Fikret Orman konuştu diye Demba Ba oynamadı mı ya da oynatılmadı mı? Adam maçta şut atı- yor, direkten dönüyor. Bunları geçeceksiniz. Hepsi dedikodu. Size bir örnek vereyim... F.Bahçe ve Trabzon şampiyonluğa oynarken, iki başkan Ali Şen ve Mehmet Ali Yılmaz anlaştılar. Osman Denizci, lig bitmeden Trabzon’a satıldı. Sonra da Trabzon’a transfer olan Osman Denizci, Sarı-Lacivertli formayla Bursa’da Bursaspor’a bir gol attı ve o gol F.Bahçe’yi şampiyon yaptı. Bundan daha iyi bir örnek olur mu? Futbol ne çekiyorsa, kötü senaristlerden çekiyor.

REAL'İN PENALTISI DOĞRU MU?



Şampiyonlar Ligi’nde önceki gece Juventus 3-0 öndeyken Real Madrid’e son dakikada verilen penaltı büyük yankı yarattı. HTS Meclisi’nin kurmayları da penaltıyı yorumladı:

Bülent Yavuz: Benatia’nın Vazquez’e ayağıyla kontrolsüz bir müdahalesi görünüyor. Orta hakem Michael Oliver’in, kenarda çizgi hakemi olan meşhur Martin Atkinson’ın müdahalesiyle penaltıyı verdiğini düşünüyorum. 90+3’te bu penaltıyı vermek büyük bir karar.

• Selçuk Tepeli: Penaltı olduğundan kuşkuluyum ama Türkiye’de kimse veremez.

• Halil Özer: Bence penaltı. Ama o dakikada Türkiye’de o penaltıyı verecek babayiğit yok.

• Serdar Ali Çelikler: Barcelona’nın elenmesinin ardından Real Madrid’in de elenmesine UEFA’nın babaları izin vermedi. Barça, Roma’yı eleseydi, o penaltı çalınmazdı.

• Faik Çetiner: Hakemin çok büyük cesareti varmış. Her hakem çalamaz. İlk baştan değil gibi gördüm ama sonradan baktığımda verilebilir.