Rusya'da gerçekleşecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası'nın resmi sponsorlarından biri olan Hublot, bu turnuvaya özel bir akıllı saat geliştiriyor. Wear OS (eski adıyla Android Wear) işletim sistemiyle piyasaya sürülecek olan akıllı saatin fiyatı ise 5.200$ olarak belirlendi.

2018 yılına ithafen 2.018 adetle sınırlı olan bu saatte 400x400 AMOLED ekran, 4.1 Bluetooth ve tam olarak 1 günlük kullanım imkanı sunan 410mAh'lık batarya bulunuyor. Standart sayılabilecek bu özelliklere ek olarak ayrıca bir geri sayım kronometresinin bulunacağı saat, bu sayede Dünya Kupası'na ne kadar zaman kaldığını gösterecek.

Maçlardan anlık bilgi almak ve gollerden haberdar olmak isteyenleri de düşünen Hublot, bu akıllı saat modelinde Dünya Kupası'na özel daha birçok özelliği düşünmüş gibi görünüyor.