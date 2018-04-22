Orta Amerika'nın en büyük ülkesi olan Nikaragua'da hükümetin emeklilik reformu sonrasında başlayan protestolarda ölü sayısı 25'e yükseldi.

Cumartesi gecesi yaşanan olayları Facebook üzerinden canlı yayınlayan gazeteci Angel Gahona'nın da hayatını kaybedenler arasında olduğu belirtildi. Bluefields bölgesinden yayın yapan Gahona'nın canlı yayındayken vurulduğu ana dair görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Gahona'nın bir ATM'de meydana gelen zararı yayında anlatırken vurulduğu görüntülere yansıdı.

Gahona'yı vuran merminin kimin silahından ateşlendiği ise henüz bilinmiyor. Nikaragua basınında La Prensa'da yer alan haberde, olaylarda sadece polisin ve protestocularla çatışan grupların silah taşıdığına dikkat çekildi.

Devlet Başkanı Ortega, televizyonda halka hitaben yaptığı konuşmada, "ailelerin daha fazla teröre maruz kalmaması" için diyaloğa açık olduğunu belirtti.

Çoğu üniversite öğrencisi göstericiler arasına çete üyelerinin sızdığını ve protestocuların "belirsiz azınlık siyasi çıkarlarla" hareket ettiğini savunan Ortega, diyaloğun sadece iş dünyasının liderleriyle kurulacağını, toplumun diğer kesimleriyle böyle bir görüşme yapılmayacağını bildirdi.

Ortega'nın konuşması başkent Managua dahil 7 şehirde gösterileri alevlendirdi. Protestocu Mauri Hernandez, Associated Press (AP) ajansına, "Ortega ve karısının gitmesi için sokaklardayız. Bu çoktan sosyal güvenlik meselesinin ötesine geçti." diye konuştu.

Göstericilerin en güçlü "kalelerinden" Politeknik Üniversitesinin kampüsü de çatışmalara sahne olurken, bu sabah Managua'nın kuzeyinde Esteli kentine ordu birlikleri konuşlandırıldı.

Bu arada din adamlarından ve iş dünyasından Ortega hükümetine göstericilerin taleplerine kulak vermesi çağrısı geldi.

Nikaragua'da kararnameyle kabul edilen sosyal güvenlik reformları çerçevesinde işçiler ile çalışanların emeklilik katkı paylarını artıran yasal düzenleme yapılmıştı. Gösteriler, Daniel Ortega iktidarında Nikaragua'da en fazla can kaybının yaşandığı iç karışıklık olarak nitelendiriliyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER